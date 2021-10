06.10.2021 | Onlineartikel

Zielgerichtet Rezeptor-Tyrosinkinasen abschalten

Tyrosinkinasen werden in ihrer Wirkweise weiter verfeinert. Im Februar 2021 wurde etwa Selpercatinib, ein Hemmer der Rezeptortyrosinkinase RET („rearranged during transfection“), in Europa zugelassen für vorbehandelte Patienten mit RET-Mutation im NSCLC oder Schilddrüsenkarzinom.