Henry Schein One Austria GmbH: Neuer Name & noch mehr Möglichkeiten für Ihre Praxis

Aus Kopfwerk Datensysteme Gesellschaft m.b.H. wird Henry Schein One Austria GmbH. Die Namensänderung ist im österreichischen Firmenbuch eingetragen und stärkt die Verbindung unserer Organisation mit dem internationalen Henry Schein One Netzwerk.

Für Sie bleibt das Wichtigste unverändert: Ihre Zusammenarbeit mit uns läuft weiter wie gewohnt. Ihr österreichisches Team bleibt bestehen – mit den Personen, denen Sie vertrauen, und dem persönlichen Support, auf den Sie sich seit Jahren verlassen.