DENTYTHING: „Was für eine Sicherheit!“

Seit neun Jahren ist die Zahnmedizinische Fachangestellte Edissa Blazevic für die Instrumentenbevorratung in der Praxis Zahnwelt, Bad Neuenahr, verantwortlich. Vor einem Jahr entschied man sich dort für das digitale Warenwirtschaftssystem DENTYTHING, Komet Dental. Sie ist die ideale Interviewpartnerin für den Vorher-Nachher-Vergleich in Fragen der Instrumentenbevorratung.

Zahn Arzt: Frau Blazevic, was waren damals die Beweggründe, warum die Praxis Zahnwelt Bad Neuenahr in DENTYTHING investierte?

E. Blazevic: Wir waren bis vor kurzem noch eine kleine, familiäre Praxis mit drei Zahnmedizinischen Fachangestellten. Um den herrlichen Panoramablick auf Bad Neuenahr und die Weinberge zu behalten und gleichzeitig zu wachsen, kam durch den Ausbau 2022 eine unglaubliche Dynamik herein. Wir wuchsen zu vier Behandlern und 16 Angestellten zur Praxis Zahnwelt Bad Neuenahr heran – mit Spezialisierung auf Oralchirurgie und Endodontologie. Unser persönlicher Komet Dental Fachberater Raphael Nagel schlug uns im Zusammenhang mit unserer Erweiterung DENTYTHING vor, das selbstbestellende Warenwirtschaftssystem. Das passte perfekt ins Konzept von unserem Chef Phillipp Nett, dem die digitale Ausrichtung der Praxis mit DVT, Intraoralscanner, Intraoralkamera und OP-Mikroskop sehr wichtig ist. Durch die intuitive Bedienung, die eigenständige Bestandsprüfung und die automatisierte Nachbestellung sollte vor allem ich entlastet werden.

Zahn Arzt: Waren Sie anfangs skeptisch gegenüber DENTYTHING?

E. Blazevic: Ja, natürlich! Mir oblag ja von Anfang an die Instrumentenbevorratung und die verlief bis vor einem Jahr ganz klassisch: monatliches Nachzählen der Bohrer, wobei alles mühselig per Hand in ein Buch geschrieben wurde. Ich war der Meinung, niemand kann derart den kompletten Überblick über die Instrumentenschubladen und Blister behalten wie ich! Aber selbstverständlich gab es da Situationen, in denen ich vergessen hatte, zum Beispiel den Kronentrenner nachzubestellen. Absolut menschlich.

Zahn Arzt: Bei welchem DENTYModell sind Sie denn gelandet?

E. Blazevic: Im Gespräch mit Herrn Nagel kristallisierte sich heraus, dass wir mit unserem Kerninstrumentensatz tatsächlich die Größe L mit 48 Fächern benötigen. Ich war in kürzester Zeit so begeistert von DENTYTHING, dass ich mir für die vielen endodontischen Instrumente gleich noch mal ein LExemplar dazu gewünscht und auch bekommen habe. Die beiden Schränke stehen jetzt schön nebeneinander und arbeiten für mich. Ich muss mich bei der Instrumentenbevorratung ja gewissermaßen um fast nichts mehr kümmern, das ist so cool! Ich kann die Zeit für andere wichtige Aufgaben in der Praxis nutzen.

Zahn Arzt: Wie schnell haben Sie und Ihre Kolleginnen sich an die Bedienung von DENTYTHING gewöhnt?

E. Blazevic: Also anfangs wollte ich die Kontrolle über DENTYTHING behalten. Es steckte nach all den Jahren der Eigenverantwortung einfach so in mir drin und lockerte sich erst mit der Zeit. Doch dann kam natürlich auch der Augenblick, wo ein Fach plötzlich leer war und von Komet Dental keine Nachlieferung kam. Hier waren also Instrumente von uns entnommen, aber nicht ausgebucht worden. DENTYTHING funktioniert nur dann, wenn Anlieferung, Einlagerung und Entnahme ins Tablet eingegeben werden. Nur dann gehen ja auch die Bestellaufträge bei Komet Dental automatisch ein. Grundsätzlich ist das System intuitiv zu bedienen und jeder Mensch mit Handy bringt heute ja schon eine gute Portion digitales Grundverständnis mit. Gerade für unseren Praxisausbau mit den vielen neuen Teammitgliedern, die angelernt werden mussten, war DENTYTHING genial und stieß auf helle Begeisterung.

Zahn Arzt: Ansonsten klappt die Nachlieferung bzw. Einlagerung reibungslos?

E. Blazevic: Bereits auf der Lieferung klebt ein „DENTY“-Sticker, sozusagen der Startschuss für mich. Ich laufe zu DENTYTHING, wähle den Lieferschein auf dem Tablet aus und in dem Augenblick leuchtet auch schon das Fach blau auf, in das die gelieferten Instrumente einzusortieren sind, ich bestätige den Eingang auf dem Tablet, fertig. Also das ist großes Kino!

Zahn Arzt: Hat sich die Bestückung des DENTY seit der ersten Instrumentenauswahl geändert?

E. Blazevic: Ich hatte noch ein paar Fächer im DENTY frei für unsere neue Oralchirurgin Dr. Dr. Silvia Aubell-Falkenberg. Das war natürlich prima, dadurch konnte sie ihre Wunschinstrumente einfügen. Wir nutzen den DENTY erst seit einem Jahr, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir bald mit Herrn Nagel eine Art Inventur machen und die Bevorratung weiter für unsere Praxisbedürfnisse optimieren.

Zahn Arzt: Welche Eigenschaft des Schranks schätzen Sie heute am meisten?

E. Blazevic: Ich komme aus einer Zeit, in der ich vor einer vollen Schublade mit Bohrern, Diamanten und Polierern stand, in die ich Ordnung bringen musste. Welche Länge, welche Stärke, welche Nummer? All das trug ich mühselig in ein Büchlein ein. Und jetzt? Einlagern – Auslagern, ein Touch aufs Tablet, fertig! Wir leben seit einem Jahr die perfekte Ordnung, es ist immer alles vorrätig. Und ganz nebenbei: Ich freue mich jedes Mal über die coole Beleuchtung der Schubfächer von DENTYTHING, wenn ich daran vorbeilaufe. Leuchtet tatsächlich etwas rot anstatt grün, kann ich gezielt recherchieren. So einfach ist das! Ich möchte das Warenwirtschaftssystem nicht mehr missen, ich bin so begeistert vom Konzept und der Umsetzung! Es wäre für mich inzwischen unvorstellbar, mit Büchlein die Instrumentenwünsche der Behandler individuell und regelmäßig abzufragen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das vorher händisch gemanagt habe! Ich kann DENTYTHING definitiv jeder Praxis – egal, ob Ein- oder Mehrbehandler – einfach nur ans Herz legen. Was für eine Erleichterung und Sicherheit!

Edissa Blazevic, Zahnwelt Bad Neuenahr,Bergstr. 2, 53474 Bad NeuenahrMail: praxis@zahnwelt-badneuenahr.dewww.zahnwelt-badeneuenahr.de

Die Erstpublikation dieses Artikels erschien in der Zeitschrift ZWP, Ausgabe 11/2024.