Wirkungen von Cariprazin auf Negativsymptome und kognitive Störungen bei Schizophrenie

Zurück zum Zitat Fleischhacker W, Galderisi S, Laszlovszky I, Szatmári B, Barabássy Á, Acsai K, Szalai E, Harsányi J, Earley W, Patel M, Németh G (2019) The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizophrenia: post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur Psychiatry 58:1–9. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​eurpsy.​2019.​01.​015 CrossRefPubMed