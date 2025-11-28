Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
hautnah

Winterzeit

  • 01.12.2025
  • Editorial
Erschienen in:
Verfasst von
Wolfgang Weninger
Erschienen in
hautnah | Ausgabe 4/2025

Auszug

Werte Leserinnen! …
Nächster Artikel Wenn die Haut zuerst warnt: TEN-like Präsentation einer akuten kutanen GvHD
Titel
Winterzeit
Verfasst von
Wolfgang Weninger
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
hautnah / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 1866-2250
Elektronische ISSN: 2192-6484
DOI
https://doi.org/10.1007/s12326-025-00738-1
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.

Weitere Artikel der Ausgabe 4/2025

Psoriasis geht aufs Herz – aber warum eigentlich?

  • Aktuell

Pityriasis lichenoides chronica – eine wichtige Differenzialdiagnose im Kindesalter

Wenn die Haut zuerst warnt: TEN-like Präsentation einer akuten kutanen GvHD

  • Open Access
  • Fallbericht

Rasche Juckreizreduktion bei Kindern mit atopischer Dermatitis

  • Aktuell

Wie impfen unter Immuntherapie?

  • Aktuell

Aktuelle Therapieansätze und Fortschritte in der Dermatoonkologie

  • Aktuell