Wie wirken Antidepressiva? Weil sie einen Serotoninmangel im Gehirn ausgleichen?

Einleitung

Es ist selten, dass eine wissenschaftliche Diskussion über ein Thema der Neurotransmission in einer Tageszeitung aufgegriffen wird. Am 8. November 2022 titelte die New York Times: Antidepressants do not work the way many people think ( Antidepressiva wirken nicht so, wie viele Menschen denken ).

sie eine „chemische Imbalance" korrigierten [ 1 ]. In der Tat wurden SSRIs bis in die 2000er-Jahre hinein damit beworben, dass sie kausal einen der Depression zugrunde liegenden Serotoninmangel beheben würden; die New York Times bezog sich dabei unter anderem auf eine systematische Übersichtsarbeit zur serotoninergen Theorie der Depression von Moncrieff et al. [ 2 ]. Die Wirksamkeit von selektiven Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren (SSRI) werde nicht dadurch vermittelt, dass

Im Folgenden möchten die Autoren zunächst Grundlagen der Neurochemie in Bezug auf Antidepressiva und Serotonin darstellen und dann auf die von der New York Times aufgeworfene Frage eingehen.