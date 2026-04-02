Wie können wir unsere Kinder schützen?
- 01.04.2026
- Editorial
Auszug
Das 2. Heft Pädiatrie/Pädologie 2026 bringt interessante und wichtige Beiträge…
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zur Betreuung von Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie, unter Berücksichtigung der Heterogenität von Hintergrund und Ausprägungen sowie den Studien und Erfahrungen einer Hamburger Spezialambulanz [1]. Ziel ist eine Reduzierung der psychischen und sozialen Belastungen in der Pubertät und eine kompetente und einfühlsame Begleitung durch den Transitionsprozess.
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zum praktischen Vorgehen bei anorektalen Fehlbildungen [2] – von der Diagnostik zur zentralisierten chirurgischen Vorgehensweise bis zur pädiatrischen Nachbetreuung – mit dem Ziel des Erreichens von optimaler Kontinenz und Lebensqualität
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zu Nutzen und Gefahren sozialer Medien [3]. Diese haben das Kommunikationsverhalten, Lernprozesse und die Lebensgewohnheiten und insbesondere von Kindern und Jugendlichen dramatisch verändert. Die hohen und meist unkontrollierten Nutzungszeiten und die zum Teil problematischen Inhalte haben neue Entwicklungs- und Beziehungsstörungen verursacht. Diese Veränderungen können nur durch entsprechende Medienpädagogik, soziale und erzieherische Maßnahmen und eine Besinnung auf Werteorientierung positiv bewältigt werden.
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Vorschlägen zu einer verbesserten Abklärung und Unterstützung bei Verdacht der Gefährdung des Kindeswohls [4] mit verpflichtender Einbindung von Kinder- und Jugendmediziner:innen, vor allem bei medizinischen Problemfällen.
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