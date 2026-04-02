Wie können wir unsere Kinder schützen?

zu Nutzen und Gefahren sozialer Medien []. Diese haben das Kommunikationsverhalten, Lernprozesse und die Lebensgewohnheiten und insbesondere von Kindern und Jugendlichen dramatisch verändert. Die hohen und meist unkontrollierten Nutzungszeiten und die zum Teil problematischen Inhalte haben neue Entwicklungs- und Beziehungsstörungen verursacht. Diese Veränderungen können nur durch entsprechende Medienpädagogik, soziale und erzieherische Maßnahmen und eine Besinnung auf Werteorientierung positiv bewältigt werden.