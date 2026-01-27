Wie kann Adhärenz bei chronischen Erkrankungen das Outcome verbessern?
- 26.01.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Während entzündlich-rheumatische Erkrankungen in der Regel in erster Linie medikamentös behandelt werden, spielen bei vorwiegend degenerativen muskuloskelettalen Erkrankungen Lebensstilfaktoren und nichtmedikamentöse Therapien eine wichtige Rolle. Interessanterweise halten sich allerdings je nach Studie etwa 30–80 % der Patient:innen weder an die Einnahme von Medikamenten, noch an nichtpharmakologische Therapieempfehlungen im Alltag oder kommen gar nicht mehr zu Kontroll- oder Therapieterminen. Die Patient:innen geben dabei auch ganz unterschiedliche Gründe an, diese reichen von mangelndem Vertrauen in die Kompetenz von medizinischem Fachpersonal über das schlichte Ablehnen bestimmter Maßnahmen zu sinkender Motivation für körperliche Aktivität oder Verhaltensveränderung über die Zeit [13]. Werden allerdings die Behandlungsempfehlungen nicht eingehalten, ist mit schlechteren Outcomes zu rechnen. Adhärenz bedeutet, dass Patient:innen empfohlene Behandlungen im Alltag wie vereinbart umsetzen, z. B. Medikamente korrekt einnehmen, Übungen durchführen oder Behandlungstermine einhalten. Adhärenz ist ein Verhalten, das sich je nach Alter, Lebensphase und Krankheitsverlauf verändern kann. Bei Kindern ist Adhärenz vor allem ein Zusammenspiel zwischen Eltern, Kind und dem Behandlungsteam. Anfangs liegt die Verantwortung bei den Eltern, während das Kind langsam an die Behandlung und Adhärenz herangeführt wird. Besonders herausfordernd ist die Adoleszenz: Sie gilt als kritischer Übergang, in dem die Verantwortung für die Behandlung und damit auch für die Adhärenz zunehmend an die Jugendlichen selbst übergeben wird. Im Erwachsenenalter hängt Adhärenz stärker von individuellen Einstellungen, Lebensumständen und vom Vertrauen in das Behandlungsteam ab. Das Gesundheitspersonal spielt in allen Phasen durch empathische Kommunikation, verständliche Information und das Formulieren von gemeinsame Therapiezielen eine zentrale Rolle. Die EULAR hat praxisorientierte Empfehlungen („points to consider“) für Erwachsene veröffentlicht; für Kinder und die Übergangsphase in das Erwachsenenalter fehlen solche bislang. Adhärenzförderung bleibt eine interdisziplinäre Aufgabe, die Zeit, Sensibilität und passende Rahmenbedingungen erfordert.
Adhärenz als Schlüssel zum Therapieerfolg
Rheumatische und muskuloskelettale Erkrankungen (RMD) umfassen über 200 Krankheitsbilder und betreffen Menschen jeden Alters, wobei Frauen meist häufiger betroffen sind als Männer [9, 11, 19]. Diese heterogene Gruppe chronischer Erkrankungen betrifft nicht nur Gelenke, sondern auch Muskeln, Weichteile und innere Organe. Viele RMD gehen mit Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und einem fortschreitenden Verlauf einher. In schweren Fällen können sie die Lebensqualität und Lebenserwartung erheblich beeinträchtigen [23]. Die Auswirkungen von RMD können nicht nur die erkrankten Personen, sondern auch deren Familien und das weitere soziale Umfeld betreffen sowie die Arbeitsfähigkeit und gesellschaftliche Partizipation der Betroffenen einschränken.
Rheumatische und muskuloskelettale Erkrankungen erfordern meist eine langfristige Behandlung
Die RMD erfordern meist eine langfristige Behandlung, die im Bedarfsfall medikamentöse und nichtmedikamentöse Maßnahmen kombiniert. Während bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen Medikamente im Vordergrund stehen, kommen bei Arthrose oder chronischen Rückenschmerzen häufiger Therapien, wie Physio- oder Ergotherapie, sowie Schulungen zum Selbstmanagement zum Einsatz. Auch wenn RMD nicht heilbar sind, kann der Verlauf durch konsequente Behandlung positiv beeinflusst und die Lebensqualität verbessert werden [9, 11, 19, 23].
Trotz wirksamer Therapien setzen laut unterschiedlichen Studien 30–80 % der Betroffenen die empfohlenen Maßnahmen nicht konsequent um [2, 13, 16, 22]. Dies betrifft Erwachsene ebenso wie Kinder und Jugendliche. Eine patient:innenzentrierte, empathische und interprofessionelle Auseinandersetzung mit den Faktoren, die Adhärenz beeinflussen, ist daher ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Gesundheitsversorgung [4, 14, 15, 21].
Definition und Kernaspekte von Adhärenz
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Adhärenz als
„the extent to which a person’s behaviour, taking medication, following a diet, and/or executing lifestyle changes, corresponds with agreed recommendations from a health care provider“ [16].
Diese Definition betont 2 wichtige Aspekte: Erstens bezieht sich Adhärenz nicht nur auf die Medikamenteneinnahme, sondern auch auf nichtmedikamentöse Maßnahmen wie das Einhalten einer Diät, regelmäßige Bewegung oder Veränderungen des Lebensstils. Zweitens wird betont, dass therapeutische Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, etwa im Rahmen von Shared Decision Making, also im Dialog zwischen Gesundheitspersonal und Patient:in. Voraussetzung dafür sind verständliche Informationen, ausreichende Gesundheitskompetenz und echte Mitgestaltungsmöglichkeiten aufseiten der Patient:innen [3, 15, 16].
Wer rund 80 % der vereinbarten Maßnahmen umsetzt, wird als „adhärent“ betrachtet
Als grober Richtwert gilt: Wer rund 80 % der vereinbarten Maßnahmen umsetzt, wird als „adhärent“ betrachtet. Dieser Schwellenwert ist jedoch nicht starr und kann, insbesondere bei nichtmedikamentösen Interventionen, je nach Therapieziel und Kontext variieren [7, 16]. Fachlich unterscheidet man im Verlauf einer therapeutischen Maßnahme 3 Phasen der sog. Non-Adhärenz: Manche Patient:innen setzen die empfohlene Therapie gar nicht erst um („Non-Adhärenz in der Initiationsphase“), andere beginnen zwar mit der Therapie, adaptieren die Behandlung im Alltag allerdings („Non-Adhärenz in der Implementierungsphase“), oder die Patient:innen brechen die Therapie vorzeitig ab, ohne dies mit den Behandlungsteams abzusprechen („Diskontinuität“).
Mangelnde Adhärenz ist kein Versagen der Patienten, sondern zeigt, dass bessere Abstimmung nötig ist
In der klinischen Praxis ist weiterhin häufig vom Begriff „Compliance“ die Rede. Dieser stammt aus den 1970er-Jahren und beschreibt ein Konzept, in dem Patient:innen den Anweisungen der Ärzt:innen folgen, ohne aktiv mitzugestalten [17]. Das Problem dabei ist, dass die Betroffenen in einer passiven Rolle verbleiben und ihre Perspektiven, individuellen Lebensumstände sowie bestehende strukturelle Barrieren bei der Umsetzung von Therapieempfehlungen nur unzureichend berücksichtigt werden [16].
Der Begriff Adhärenz setzt dagegen auf ein partnerschaftliches Verständnis von Therapie und Behandlung. Empfehlungen werden gemeinsam entwickelt, Verantwortung und Gestaltung für die therapeutischen Maßnahmen werden geteilt; bei Kindern auch gemeinsam mit Eltern oder anderen Bezugspersonen. Eine mangelnde Adhärenz ist somit kein individuelles Versagen der Patient:innen, sondern vielmehr ein Hinweis darauf, dass Therapiepläne, Informationen und Alltagspraxis besser aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Perspektiven, Werte und Ziele der Patient:innen rücken ins Zentrum, nicht die bloße Befolgung ärztlicher oder therapeutischer Vorgaben. Entsprechend empfehlen die WHO und andere Fachgesellschaften wie EULAR, den Begriff Compliance nicht mehr zu verwenden [1, 8, 15, 16].
Mechanismen und Ursachen von Adhärenz oder Non-Adhärenz
Die Gründe für fehlende oder unzureichende Adhärenz sind ebenso vielfältig wie die Patient:innen selbst. Ein Review identifizierte über 700 potenzielle Einflussfaktoren, was die Komplexität des Themas verdeutlicht, und zeigt, dass es keine einfachen Erklärungsansätze gibt. Studien zu den Ursachen von Adhärenz liefern zudem uneinheitliche Ergebnisse. So berichten einige Untersuchungen beispielsweise, dass jüngere Patient:innen seltener adhärent sind als ältere, während andere Studien zu entgegengesetzten Resultaten gelangen. Gesichert gilt allerdings, dass Adhärenz in der Regel von mehreren Faktoren, wie persönliche Merkmale, soziale Einflüsse und äußere Rahmenbedingungen, beeinflusst wird [6].
Ein hilfreiches Modell, um diese Komplexität greifbarer zu machen, ist das sog. COM-B-Modell von Michie et al. [10]. Es beschreibt Verhalten („B“ für „behaviour“) als Ergebnis von 3 zentralen Komponenten: „capability“ (Fähigkeit), „opportunity“ (Gelegenheit) und „motivation“.
Der Begriff „capability“ bezeichnet die körperlichen, kognitiven und psychischen Voraussetzungen zur Umsetzung einer Therapie. Dazu zählen unter anderem Muskelkraft, Beweglichkeit, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistungen. Bei Einschränkungen in diesen Bereichen kann die Adhärenz beispielsweise durch Erinnerungshilfen zur Medikamenteneinnahme oder personalisierte Übungsanleitungen unterstützt werden.
„Capability“ umfasst die Voraussetzungen zum Umsetzen einer Therapie
„Opportunity“ bezeichnet die äußeren Bedingungen, die die Umsetzung therapeutischer Maßnahmen begünstigen oder erschweren. Dazu zählen unter anderem die Erreichbarkeit von Einrichtungen, die Verfügbarkeit von Terminen sowie die Unterstützung durch das familiäre oder soziale Umfeld. Besonders bei Kindern, Jugendlichen und Personen mit Unterstützungsbedarf spielen diese Faktoren eine zentrale Rolle. Finanzielle, organisatorische oder kulturelle Barrieren können die Adhärenz zusätzlich beeinträchtigen. In solchen Fällen können alternative Versorgungsformen, wie Hausbesuche oder digitale Angebote, eine entscheidende Unterstützung bieten.
„Motivation“ umfasst sowohl bewusste als auch unbewusste Beweggründe, die das Gesundheitsverhalten beeinflussen. Hierzu zählen beispielsweise die Überzeugung vom Nutzen der Therapie, Sorgen hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen oder ein geringes Vertrauen in das therapeutische Team. Auch persönliche Routinen, Ängste oder frühere Erfahrungen mit der Behandlung können einen maßgeblichen Einfluss auf die Adhärenz haben – oftmals stärker als die vorhandene medizinische Evidenz.
Adhärenz im Kindesalter und beim Übergang in die Erwachsenenversorgung
Eine gute Adhärenz im Kindes- und Jugendalter ist entscheidend für den Therapieerfolg und trägt wesentlich zur Entwicklung von Gesundheitskompetenz („health literacy“) sowie zur Etablierung gesundheitsfördernder Verhaltensweisen bei. Da Adhärenz in dieser Altersgruppe stark durch das familiäre und soziale Umfeld geprägt wird, ist eine verlässliche Therapieumsetzung nur bei aktiver Einbindung der Eltern oder anderer Bezugspersonen, klar definierten Abläufen und einer koordinierten interdisziplinären Versorgung gewährleistet [15, 16, 18].
Therapieentscheidungen sollten alters- und entwicklungsgerecht getroffen werden. Im Kindesalter tragen meist die Eltern die Hauptverantwortung, während die Kinder schrittweise in die Umsetzung einbezogen werden. Mit zunehmendem Alter sollte diese Verantwortung nach und nach auf die Kinder bzw. die Jugendlichen übertragen werden. Dieser Prozess ist oft herausfordernd, da die Adhärenz häufig durch geringe Motivation, fehlende Therapieakzeptanz oder Alltagsbelastungen eingeschränkt wird [18]. Gleichzeitig sind viele Eltern oder Bezugspersonen unsicher, wann und wie sie Verantwortung abgeben sollen. Klare Konzepte oder Leitlinien für diese Übergangsphase fehlen bislang [20, 24].
Therapieentscheidungen sollten alters- und entwicklungsgerecht getroffen werden
Direkt nach der Diagnosestellung zeigen viele Kinder und Jugendliche eine hohe Motivation, aktiv an ihrer Behandlung mitzuwirken, ein wertvolles Zeitfenster, das gezielt genutzt werden sollte. In der weiteren Entwicklung, besonders während der Adoleszenz und beim Übergang in die Erwachsenenversorgung (Transition), nimmt dieses Engagement jedoch häufig ab. Ohne gezielte, strukturierte Begleitung steigt das Risiko, dass Therapiepläne nicht mehr konsequent umgesetzt oder Behandlungen gänzlich abgebrochen werden [24].
Wichtig ist deshalb, früh mit altersgerechter Gesundheitsbildung zu beginnen und Routinen im Umgang mit der Erkrankung aufzubauen. Kinder, die lernen, ihre Krankheit zu verstehen und aktiv an der Therapie mitzuwirken, entwickeln langfristig bessere Selbstmanagementfähigkeiten und eine stabilere Gesundheitskompetenz [5]. Dennoch fehlen bislang standardisierte Instrumente, um Adhärenz und die schrittweise Übergabe von Verantwortung in dieser Altersgruppe systematisch zu erfassen [20]. Künftige Forschung sollte sich gezielt mit alters- und entwicklungsspezifischen Messmethoden befassen, um diese sensiblen Übergangsphasen besser zu erkennen und gezielt zu unterstützen.
Adhärenz fördern im multiprofessionellen Setting
Die Förderung der Adhärenz ist im Idealfall eine Aufgabe für alle an der Behandlung beteiligten Gesundheitsberufe. Sie erfordert Zusammenarbeit im Team, Einfühlungsvermögen und ein gutes Verständnis für die Lebensumstände der Patient:innen. So können unter anderem Ärzt:innen, Ergotherapeut:innen, Physiotherapeut:innen oder Pflegefachpersonen durch verständliche Informationen zum Krankheitsgeschehen, praxisnahe Anleitung und empathische Gesprächsführung zur Förderung der Adhärenz beitragen. Der Einsatz offen formulierter, nichtwertender Fragen kann die Vertrauensbildung unterstützen und eine ehrliche Kommunikation über mögliche Therapiehindernisse erleichtern [14, 15].
Fördern der Adhärenz ist eine Aufgabe für alle an der Behandlung Beteiligten
Zur Förderung der Adhärenz können ergänzende Interventionen, etwa psychologische Unterstützungsangebote oder digitale Anwendungen, eingesetzt werde. Die Effektivität von digitale Lösungen hängt jedoch maßgeblich von Benutzungsfreundlichkeit, Funktionalität und der Integration in bestehende Betreuungsstrukturen ab. Fehlt diese Einbettung, können digitale Applikationen das Gefühl von Distanz verstärken und die Adhärenz sogar ungünstig beeinflussen [12, 15].
Für den Erwachsenenbereich hat EULAR praxisorientierte Empfehlungen („points to consider“) zur Adhärenzförderung veröffentlicht [15]. Für Kinder und Jugendliche, insbesondere in der Übergangsphase in die Erwachsenenbetreuung, fehlen solche Leitlinien bislang. Dabei wäre gerade in diesen sensiblen Entwicklungsphasen ein strukturierter, lebensphasenorientierter Ansatz notwendig, um Adhärenz früh zu fördern und langfristig zu sichern.
Conclusio
Adhärenz ist ein wesentlicher, zugleich beeinflussbarer Faktor für den Behandlungserfolg bei Menschen mit rheumatischen Erkrankungen jeden Alters. Sie hängt in erster Linie von der Abstimmung zwischen den Therapieanforderungen und den individuellen Lebensumständen der Patient:innen ab.
Um adhärentes Verhalten bestmöglich zu fördern, braucht es empathische Kommunikation
Um adhärentes Verhalten bestmöglich zu fördern, braucht es empathische Kommunikation mit allen Beteiligten, verständliche Information zum Krankheitsgeschehen und zu den vorhandenen Behandlungsoptionen, die Einbeziehung der Patient:innen in Entscheidungen über die Behandlung sowie interprofessionelle Kooperation. Eine konsequente Umsetzung dieser Prinzipien kann dazu beitragen, Therapieerfolge zu sichern, die Lebensqualität der Patient:innen zu verbessern und langfristig eine selbstständige Krankheitsbewältigung zu unterstützen.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
T. Stamm hat, außerhalb der vorliegenden Arbeit, Forschungsförderungen von Roche sowie persönliche Honorare von AbbVie, Roche, Sanofi, Takeda, Novartis und AOP Health erhalten. V. Ritschl, V. Schmolik, L. Dorfer und E. Mosor geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.