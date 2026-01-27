Wie kann Adhärenz bei chronischen Erkrankungen das Outcome verbessern?

Der Begriff Adhärenz setzt dagegen auf ein partnerschaftliches Verständnis von Therapie und Behandlung. Empfehlungen werden gemeinsam entwickelt, Verantwortung und Gestaltung für die therapeutischen Maßnahmen werden geteilt; bei Kindern auch gemeinsam mit Eltern oder anderen Bezugspersonen. Eine mangelnde Adhärenz ist somit kein individuelles Versagen der Patient:innen, sondern vielmehr ein Hinweis darauf, dass Therapiepläne, Informationen und Alltagspraxis besser aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Perspektiven, Werte und Ziele der Patient:innen rücken ins Zentrum, nicht die bloße Befolgung ärztlicher oder therapeutischer Vorgaben. Entsprechend empfehlen die WHO und andere Fachgesellschaften wie EULAR, den Begriff Compliance nicht mehr zu verwenden [].

In der klinischen Praxis ist weiterhin häufig vom Begriff „Compliance“ die Rede. Dieser stammt aus den 1970er-Jahren und beschreibt ein Konzept, in dem Patient:innen den Anweisungen der Ärzt:innen folgen, ohne aktiv mitzugestalten []. Das Problem dabei ist, dass die Betroffenen in einer passiven Rolle verbleiben und ihre Perspektiven, individuellen Lebensumstände sowie bestehende strukturelle Barrieren bei der Umsetzung von Therapieempfehlungen nur unzureichend berücksichtigt werden [].

Mangelnde Adhärenz ist kein Versagen der Patienten, sondern zeigt, dass bessere Abstimmung nötig ist

Als grober Richtwert gilt: Wer rund 80 % der vereinbarten Maßnahmen umsetzt, wird als „adhärent“ betrachtet. Dieser Schwellenwert ist jedoch nicht starr und kann, insbesondere bei nichtmedikamentösen Interventionen, je nach Therapieziel und Kontext variieren []. Fachlich unterscheidet man im Verlauf einer therapeutischen Maßnahme 3 Phasen der sog. Non-Adhärenz: Manche Patient:innen setzen die empfohlene Therapie gar nicht erst um („Non-Adhärenz in der Initiationsphase“), andere beginnen zwar mit der Therapie, adaptieren die Behandlung im Alltag allerdings („Non-Adhärenz in der Implementierungsphase“), oder die Patient:innen brechen die Therapie vorzeitig ab, ohne dies mit den Behandlungsteams abzusprechen („Diskontinuität“).

Diese Definition betont 2 wichtige Aspekte: Erstens bezieht sich Adhärenz nicht nur auf die Medikamenteneinnahme, sondern auch auf nichtmedikamentöse Maßnahmen wie das Einhalten einer Diät, regelmäßige Bewegung oder Veränderungen des Lebensstils. Zweitens wird betont, dass therapeutische Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, etwa im Rahmen von, also im Dialog zwischen Gesundheitspersonal und Patient:in. Voraussetzung dafür sind verständliche Informationen, ausreichende Gesundheitskompetenz und echte Mitgestaltungsmöglichkeiten aufseiten der Patient:innen [].

Trotz wirksamer Therapien setzen laut unterschiedlichen Studien 30–80 % der Betroffenen die empfohlenen Maßnahmen nicht konsequent um []. Dies betrifft Erwachsene ebenso wie Kinder und Jugendliche. Eine patient:innenzentrierte, empathische und interprofessionelle Auseinandersetzung mit den Faktoren, die Adhärenz beeinflussen, ist daher ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Gesundheitsversorgung [].

Die RMD erfordern meist eine langfristige Behandlung, die im Bedarfsfall medikamentöse und nichtmedikamentöse Maßnahmen kombiniert. Während bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen Medikamente im Vordergrund stehen, kommen bei Arthrose oder chronischen Rückenschmerzen häufiger Therapien, wie Physio- oder Ergotherapie, sowie Schulungen zum Selbstmanagement zum Einsatz. Auch wenn RMD nicht heilbar sind, kann der Verlauf durch konsequente Behandlung positiv beeinflusst und die Lebensqualität verbessert werden [].

Rheumatische und muskuloskelettale Erkrankungen (RMD) umfassen über 200 Krankheitsbilder und betreffen Menschen jeden Alters, wobei Frauen meist häufiger betroffen sind als Männer []. Diese heterogene Gruppe chronischer Erkrankungen betrifft nicht nur Gelenke, sondern auch Muskeln, Weichteile und innere Organe. Viele RMD gehen mit Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und einem fortschreitenden Verlauf einher. In schweren Fällen können sie die Lebensqualität und Lebenserwartung erheblich beeinträchtigen []. Die Auswirkungen von RMD können nicht nur die erkrankten Personen, sondern auch deren Familien und das weitere soziale Umfeld betreffen sowie die Arbeitsfähigkeit und gesellschaftliche Partizipation der Betroffenen einschränken.

Mechanismen und Ursachen von Adhärenz oder Non-Adhärenz

6 ]. Die Gründe für fehlende oder unzureichende Adhärenz sind ebenso vielfältig wie die Patient:innen selbst. Ein Review identifizierte über 700 potenzielle Einflussfaktoren, was die Komplexität des Themas verdeutlicht, und zeigt, dass es keine einfachen Erklärungsansätze gibt. Studien zu den Ursachen von Adhärenz liefern zudem uneinheitliche Ergebnisse. So berichten einige Untersuchungen beispielsweise, dass jüngere Patient:innen seltener adhärent sind als ältere, während andere Studien zu entgegengesetzten Resultaten gelangen. Gesichert gilt allerdings, dass Adhärenz in der Regel von mehreren Faktoren, wie persönliche Merkmale, soziale Einflüsse und äußere Rahmenbedingungen, beeinflusst wird [].

10 ]. Es beschreibt Verhalten („B“ für „behaviour“) als Ergebnis von 3 zentralen Komponenten: „capability“ (Fähigkeit), „opportunity“ (Gelegenheit) und „motivation“. Ein hilfreiches Modell, um diese Komplexität greifbarer zu machen, ist das sog. COM-B-Modell von Michie et al. []. Es beschreibt Verhalten („B“ für „behaviour“) als Ergebnis von 3 zentralen Komponenten: „capability“ (Fähigkeit), „opportunity“ (Gelegenheit) und „motivation“.

Der Begriff „capability“ bezeichnet die körperlichen, kognitiven und psychischen Voraussetzungen zur Umsetzung einer Therapie. Dazu zählen unter anderem Muskelkraft, Beweglichkeit, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistungen. Bei Einschränkungen in diesen Bereichen kann die Adhärenz beispielsweise durch Erinnerungshilfen zur Medikamenteneinnahme oder personalisierte Übungsanleitungen unterstützt werden.

„Capability“ umfasst die Voraussetzungen zum Umsetzen einer Therapie

„Opportunity“ bezeichnet die äußeren Bedingungen, die die Umsetzung therapeutischer Maßnahmen begünstigen oder erschweren. Dazu zählen unter anderem die Erreichbarkeit von Einrichtungen, die Verfügbarkeit von Terminen sowie die Unterstützung durch das familiäre oder soziale Umfeld. Besonders bei Kindern, Jugendlichen und Personen mit Unterstützungsbedarf spielen diese Faktoren eine zentrale Rolle. Finanzielle, organisatorische oder kulturelle Barrieren können die Adhärenz zusätzlich beeinträchtigen. In solchen Fällen können alternative Versorgungsformen, wie Hausbesuche oder digitale Angebote, eine entscheidende Unterstützung bieten.

„Motivation“ umfasst sowohl bewusste als auch unbewusste Beweggründe, die das Gesundheitsverhalten beeinflussen. Hierzu zählen beispielsweise die Überzeugung vom Nutzen der Therapie, Sorgen hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen oder ein geringes Vertrauen in das therapeutische Team. Auch persönliche Routinen, Ängste oder frühere Erfahrungen mit der Behandlung können einen maßgeblichen Einfluss auf die Adhärenz haben – oftmals stärker als die vorhandene medizinische Evidenz.