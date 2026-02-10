Henne oder Ei? Wie Hörprobleme und Demenz zusammenhängen 01.02.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Panorama Nächster Artikel CAR-T-Zell-Therapie wirkt auch noch bei progredienter MS Metadaten Titel Henne oder Ei? Wie Hörprobleme und Demenz zusammenhängen Publikationsdatum 01.02.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 2197-9707 Elektronische ISSN: 2197-9715 DOI https://doi.org/10.1007/s00739-025-01118-3