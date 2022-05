2

Abb. 2 Vereinfachte Darstellung der mitochondrialen Atmungskette. Dargestellt sind die innere Mitochondrienmembran und die Kompartimente der Atmungskette. Die Komplexe I–IV erzeugen einen Protonengradienten (∆µH+), sodass ATP über den Komplex V (ATP-Synthase) synthetisiert werden kann. Die Elektronen wandern von Komplex I über Komplex II und Ubichinol zu Komplex III. Cytochrom c transportiert das Elektron von Komplex III zu Komplex IV. UCP („uncoupling protein“/Entkopplungsprotein) lässt Protonen ohne chemiosmotische Kopplung durch die mitochondriale Membran, entkoppelt somit die Atmungskette von der ATP-Generierung und dient u. a. der Thermogenese

Die Erzeugung von ATP durch oxidative Phosphorylierung, welche an der inneren Mitochondrienmembran stattfindet, wird durch den Transport von Elektronen entlang der Komplexe I bis IV und der mobilen Komponenten Ubichinon (CoQ) und Cytochrom c (Cyt c) der ETC erreicht (Abb.). Die letzten beiden dienen als Elektronen- und Protonenüberträger zwischen diesen Komplexen. Der grösste Enzymkomplex der Atmungskette, Komplex I, die NADH-Ubichinon-Oxidoreduktase, katalysiert den Transport von zwei Elektronen aus dem 1,4-Dihydronicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NADH) zu CoQ sowie den Transport von vier Protonen (H) aus der Matrix in den Intermembranraum (Q-Zyklus). Dies trägt zur Bildung eines Protonengradienten über die innere Membran bei. Es bildet sich das reduzierte Ubichinol (CoQH), ein Zwei-Elektronen-Träger, der frei in der Lipiddoppelschicht der inneren Membran diffundieren kann []. Am Komplex II (Succinat-Dehydrogenase), ebenfalls Teil des Citratzyklus, erfolgt die Oxidation von Succinat zu Fumarat und damit der Elektronentransfer zu CoQ, wodurch CoQHentsteht. Neben drei Fe-S-Clustern besitzt der Komplex II ein Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD) als prosthetische Gruppe und eine Succinatbindungsstelle. Die Elektronen wandern vom Succinat über FAD und die Fe-S-Cluster zu CoQ []. Anschliessend findet am dimeren Komplex III, der Ubichinon-Cytochrom-c-Oxidoreduktase, ein Elektronentransfer von CoQHzu Cytochrom c mit Translokation von vier Protonen aus der Matrix in den Intermembranraum statt. Cytochrom c, ein Ein-Elektronen-Träger, transportiert diese Elektronen weiter von Komplex III zu Komplex IV und gibt sie an die beiden zweiwertigen Kupferionen (Cu) der Cytochrom-c-Oxidase (CuA) ab, die sich in Untereinheit II befinden. Diese Untereinheit hat zwei Hämgruppen (Häm a) als prosthetische Gruppe []. Komplex IV, die Cytochrom-c-Oxidase, katalysiert den Elektronentransport von Cytochrom c zu Sauerstoff (O) und reduziert diesen zu zwei Molekülen Wasser (HO). Die Untereinheit I von Komplex IV hat zwei Hämgruppen (Häm a und Häm a3) und ein weiteres Cu-Ion (CuB). Häm a3 und CuB bilden ein weiteres zweikerniges Zentrum. Der Elektronentransport von Cytochrom c erfolgt also über das CuA-Zentrum, das Häm a und das Häm-a3-CuB-Zentrum an O. Die bei der Reduktion von Ozu HO freiwerdende Energie wird genutzt, um weitere vier Hpro Sauerstoffmolekül aus der Matrix über Komplex IV und die innere Membran in den Intermembranraum zu pumpen. Um dabei die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS; siehe Infobox) zu verhindern, ist es wichtig, dass das Häm-a3-CuB-Zentrum zunächst mit zwei Elektronen reduziert wird. Nur unter dieser Bedingung ist es dem Omöglich, zu binden. So kann der Sauerstoff direkt zu Peroxid reduziert werden, bevor er in seine einzelnen Atome zerlegt werden kann. Der bei diesem Elektronentransport aufgebaute Protonengradient katalysiert die ATP-Synthese aus Adenosindiphosphat (ADP) und anorganischem Phosphat (P) durch einen Protonenfluss aus dem Intermembranraum zurück in die Mitochondrienmatrix mittels der F-ATP-Synthase (Komplex V). Hierbei muss eine hohe elektrische Spannung über die mitochondriale Membran bei Feldstärken von ca. 1.000.000 V/cm aufrechterhalten werden. Die innere Mitochondrienmembran wirkt dabei als eine Art Isolator, während in der Luft ein elektrischer Funke bereits bei 10.000 V/cm überspringt und so zu einem Kurzschluss führen würde [].