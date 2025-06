„Wer kann mir schon helfen?“

Zurück zum Zitat Webb, C. A., Kertz, S. J., Bigda-Peyton, J. S., & Björgvinsson, T. (2013). The role of pretreatment outcome expectancies and cognitive–behavioral skills in symptom improvement in an acute psychiatric setting. Journal of Affective Disorders, 149, 375–382.CrossRefPubMedPubMedCentral