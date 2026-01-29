Wenn Schmerz komplex wird

Muskuloskelettale Schmerzen gehören zu den häufigsten Schmerzformen im Kindes- und Jugendalter und weisen eine wachsende Tendenz zu unspezifischen und psychosozial mitbedingten Beschwerdebildern auf. Aufgrund der Heterogenität der Symptomatik, der erhöhten Chronifizierungsgefahr und der häufig komplexen biopsychosozialen Einflussfaktoren erfordert die Versorgung ein interdisziplinäres und multimodales Vorgehen. Pflegende übernehmen dabei eine zentrale Rolle: Sie führen strukturierte Schmerzassessments durch, erkennen früh relevante Risikoindikatoren und tragen wesentlich zur Therapieplanung sowie zur Evaluation pharmakologischer und nichtpharmakologischer Interventionen bei. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Edukation und psychosozialer Begleitung, die maßgeblich zur Förderung von Selbstwirksamkeit und Aktivität beitragen. Der Beitrag beschreibt Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Pflege im interdisziplinären Team, stellt evidenzbasierte Assessment- und Interventionsansätze vor und illustriert deren Anwendung anhand eines Fallbeispiels eines Kindes mit funktionellen muskuloskelettalen Schmerzen. Der Artikel zeigt, dass pflegerische Expertise nicht nur die Versorgungsqualität verbessert, sondern auch ärztliche Entscheidungsprozesse unterstützt und Chronifizierungsrisiken reduziert.