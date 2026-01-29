Zum Inhalt

rheuma plus

Wenn Schmerz komplex wird

Pflege als Bindeglied bei der multimodalen Therapie von Kindern und Jugendlichen mit muskuloskelettalen Schmerzen

  • 28.01.2026
  • Originalien
Verfasst von
Tim Szallies
Daniel Mauter
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Muskuloskelettale Schmerzen gehören zu den häufigsten Schmerzformen im Kindes- und Jugendalter und weisen eine wachsende Tendenz zu unspezifischen und psychosozial mitbedingten Beschwerdebildern auf. Aufgrund der Heterogenität der Symptomatik, der erhöhten Chronifizierungsgefahr und der häufig komplexen biopsychosozialen Einflussfaktoren erfordert die Versorgung ein interdisziplinäres und multimodales Vorgehen. Pflegende übernehmen dabei eine zentrale Rolle: Sie führen strukturierte Schmerzassessments durch, erkennen früh relevante Risikoindikatoren und tragen wesentlich zur Therapieplanung sowie zur Evaluation pharmakologischer und nichtpharmakologischer Interventionen bei. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Edukation und psychosozialer Begleitung, die maßgeblich zur Förderung von Selbstwirksamkeit und Aktivität beitragen. Der Beitrag beschreibt Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Pflege im interdisziplinären Team, stellt evidenzbasierte Assessment- und Interventionsansätze vor und illustriert deren Anwendung anhand eines Fallbeispiels eines Kindes mit funktionellen muskuloskelettalen Schmerzen. Der Artikel zeigt, dass pflegerische Expertise nicht nur die Versorgungsqualität verbessert, sondern auch ärztliche Entscheidungsprozesse unterstützt und Chronifizierungsrisiken reduziert.
Titel
Wenn Schmerz komplex wird
Pflege als Bindeglied bei der multimodalen Therapie von Kindern und Jugendlichen mit muskuloskelettalen Schmerzen
Verfasst von
Tim Szallies
Daniel Mauter
Publikationsdatum
28.01.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
rheuma plus
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-025-00939-9
