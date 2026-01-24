Wenn Genetik in die Irre führt: TLK2-Mutation bei Borderline-Persönlichkeitsstörung – ein Fallbericht

Varianten des Tousled-like kinase 2 ( TLK2 )-Gens sind selten und vorwiegend mit neuroentwicklungsbedingten Phänotypen assoziiert. Bei medizinisch komplexen Erwachsenen können solche genomischen Befunde die klinische Aufmerksamkeit auf somatische Ursachen lenken und dadurch diagnostische sowie therapeutische Entscheidungen fehlleiten. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) kann hingegen die Symptomatik, die Inanspruchnahme und die Teamdynamik dominieren.

Falldarstellung

Wir berichten über eine Frau in ihren Zwanzigern mit ausgeprägter abdomineller Operationsanamnese (mehrfache Dünndarmresektionen, Ileostoma, PEG (perkutane endoskopische Gastrostomie-Sonde), hoher Opioidexposition, parenteraler Ernährung sowie rezidivierenden Katheterinfektionen und Thrombosen. Eine heterozygote TLK2 -Frameshift-Variante (c.362del, p.Pro121Argfs*4) war dokumentiert, doch wiederholte Beurteilungen ergaben keinen fortschreitenden, lebenslimitierenden organischen Prozess, der den hohen klinischen Versorgungsbedarf erklären würde.

Merkmale einer BPS (mit intermittierenden artifiziellen Elementen) bestimmten das Geschehen: wiederholte Vorstellungen, Spaltungsphänomene und die Ablehnung psychiatrischer Aufnahmen. Mehrere Fachdisziplinen zogen sich schließlich zurück, sodass eine palliativmedizinische Zuweisung als „letzter Ausweg“ erfolgte.

Das Palliativteam legte den Schwerpunkt auf klare Indikationen, Abgrenzungen, koordinierte Kommunikation und strukturierte Analgesie (kontinuierliche subkutane Hydromorphoninfusion mit niedrig dosiertem Ketamin über eine ambulante Pumpe mit Sperrzeiten) und verzichtete auf nicht nutzenbringende Abklärungen. Zwischen 2022 und 2025 kam es zu wiederholten Aufnahmen wegen Schmerzen, Stomablutungen (endoskopische Hämostase im November 2024), katheterassoziierten Infektionen (mehrfache PICC (Peripherally Inserted Central Catheter-/Port-Entfernungen; Pneumothorax nach Hickman-Versuch im März 2025) sowie Kurzaufnahmen bei dissoziativen Episoden (Juli 2025).