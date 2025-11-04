Wenn die Haut zuerst warnt: TEN-like Präsentation einer akuten kutanen GvHD
03.11.2025
- 03.11.2025
Fallbericht
DOWNLOAD
SUCHEN
Zusammenfassung
Toxisch-epidermale Nekrolyse (TEN) und die kutane Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) sind seltene, lebensbedrohliche kutane Reaktionen, die nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSZT) auftreten können. Aufgrund ähnlicher klinischer und histologischer Erscheinungsbilder ist die Abgrenzung in komplexe Fällen schwierig.
Wir berichten über einen 65-jährigen Patienten mit myelodysplastischem Syndrom nach allogener peripherer Stammzelltransplantation (HLA-mismatched, 9/10) nach Fludarabin/Treosulfan-Konditionierung. Am Tag +35 nach Transplantation zeigte sich ein makulopapulöses Exanthem (Verdacht auf frühe akute kutane GvHD Grad I) ohne spezifische histologische Veränderungen. Am Tag +49 entwickelte sich ein rasch progredientes makulopapulöses Exanthem (60 % der Körperoberfläche – Suberythrodermie), stellenweise bullös, das ein positives Nikolski-Zeichen (1 und 2) zeigte und mit Schleimhautbeteiligung in Form hämorrhagischer Lippenläsionen und genitaler Erosionen einherging. Die Hände und Füße waren nicht betroffen. Aufgrund der Einnahme von Amoxicillin/Clavulansäure und Trimethoprim/Sulfamethoxazol wurde initial der Verdacht einer TEN diskutiert. Erst die erneute dermatohistopathologische Untersuchung und gastrointestinale Biopsien nach Auftreten blutiger Diarrhöen bestätigten die Diagnose einer akuten kutanen und intestinalen GvHD Grad IV. Eine intensive immunsuppressive Therapie mit hoch dosierten Kortikosteroiden, Ciclosporin A und dem JAK1/2-Inhibitor Ruxolitinib in Kombination mit extrakorporaler Photopherese führte zu einer vollständigen kutanen Remission.
Der Fall unterstreicht die diagnostischen Herausforderungen in der klinischen Differenzierung zwischen TEN und GvHD. Derzeit bleibt die histologische Untersuchung die zuverlässigste Methode zur Differenzierung von TEN und GvHD, wenngleich in Einzelfällen auch Stanzbiopsien keine eindeutige Diagnose ermöglichen. Weitere Forschung zur Identifikation spezifischer Biomarker ist erforderlich, um die beiden Entitäten besser voneinander abzugrenzen.
Fallbericht
Ein 61-jähriger männlicher Patient mit der bekannten Diagnose eines myelodysplastischen Syndroms (MDS-IB2) wurde einer allogenen Stammzelltransplantation (SZT) unterzogen. Die Konditionierung erfolgte nach dem Fludarabin/Treosulfan-Protokoll; als Spender stand ein nichtverwandter Spender mit 9/10 HLA-match („mismatched unrelated donor“, MMUD) zur Verfügung. Die initiale posttransplant Immunsuppression bestand aus Cyclophosphamid, Ciclosporin A und Mycophenolatmofetil.
Am Tag +35 nach Transplantation entwickelte der Patient ein kleinpapulöses Exanthem an Brust und oberem Rücken. Eine erste Hautbiopsie ergab lediglich unspezifische Veränderungen: eine regelrecht geschichtete Epidermis mit korbgeflechtartigem Stratum corneum, ohne Spongiose, Dyskeratosen oder entzündliche Infiltrate. Der Befund wurde daher als im Wesentlichen unauffällige Haut gewertet. Klinisch bestand jedoch weiterhin der Verdacht auf eine frühe akute kutane GvHD Grad I. Eine zweimal tägliche topische Therapie mit Metylprednisolon im Gesicht und Clobetasolpropionat am Körper wurde eingeleitet.
Am Tag +49 nach Transplantation zeigte sich eine rasch progrediente Verschlechterung des Hautbildes mit Entwicklung eines generalisierten, konfluierenden makulopapulösen Exanthems (ca. 60 % KOF), teils bullös mit positivem Nikolski-I- und -II-Zeichen sowie ausgeprägter Schleimhautbeteiligung in Form hämorrhagischer Lippenläsionen und genitaler Erosionen (Abb. 1, 2 und 3). Der Patient hatte 5 Tage zuvor aufgrund einer Zungengrundangina eine Therapie mit Amoxicillin/Clavulansäure begonnen. Zusätzlich klagte er über Erbrechen, Diarrhoe und Dysurie. Ein Virusexanthemblock sowie mikrobiologische Kulturen blieben unauffällig. Auch war keine Penicillinallergie bekannt.
Aufgrund der massiven kutanen Manifestation mit Blasenbildung und Schleimhauterosionen stand initial differenzialdiagnostisch eine toxisch-epidermale Nekrolyse (TEN) im Vordergrund. Hierfür sprach die zeitliche Nähe zur Einnahme von Amoxicillin/Clavulansäure sowie Trimethoprim/Sulfamethoxazol als Pneumocystis-Pneumonie-Prophylaxe. Differenzialdiagnostisch kam auch eine bullöse Form der akuten GvHD in Betracht.
Therapeutisch erhielt der Patient eine hoch dosierte intravenöse Steroidtherapie mit SoluDacortin 1000 mg/Tag über 3 Tage, gefolgt von einer stufenweisen Dosisreduktion. Aufgrund des anfänglichen TEN-Verdachts wurde zusätzlich eine dreitägige intravenöse Immunglobulintherapie durchgeführt (3 g/kg). Die potenziell auslösenden Medikamente (Trimethoprim/Sulfamethoxazol und Amoxicillin/Clavulansäure) wurden umgehend abgesetzt.
Eine erneut entnommene Hautbiopsie zeigte nun eine eindeutig pathologische Histologie mit ballonierten Keratinozyten, Dyskeratosen und epidermotropen Lymphozyten (Abb. 4). In der Dermis fanden sich ein ausgeprägtes Ödem, perivaskuläre lymphoplasmazytäre Infiltrate und Pigmentinkontinenz. Besonders auffällig war die Mitbeteiligung der Haarfollikel mit Dyskeratosen im Follikelepithel und einem perifollikulären, epidermotropen Infiltrat, ein für GvHD typisches Muster, das die Diagnose einer bullösen akuten GvHD stützte und eine TEN, für die eine transepidermale Nekrose ohne follikuläre Beteiligung charakterisiert ist, unwahrscheinlich machte.
Parallel durchgeführte gastrointestinale Biopsien aus Duodenum und Kolon zeigten mukosale Ulzerationen und Kryptapoptosen, sodass zusätzlich die Diagnose einer intestinalen GvHD gestellt werden konnte. In Zusammenschau der klinischen, histologischen und bildgebenden Befunde wurde die Diagnose einer schweren akuten kutan-gastrointestinalen GvHD Grad III–IV (Haut: Grad III–IV, gastrointestinal: Grad III, Leber: Grad 0) gestellt (Tab. 1).
Tab. 1
Stadieneinteilung und histologische Graduierung der akuten Graft-versus-Host-Krankheit
Stadium
Haut
Leber
Darm
Histologie
1
Erythematöse Makulae und Papeln, < 25 % KOF
Bilirubin 2–< 3 mg/dl
Durchfall, 500–1000 ml/Tag, oder persistierende Übelkeit
Fokale vakuoläre Veränderung der basalen Keratinozyten
2
Erythematöse Makulae und Papeln, 25–50 % KOF
Bilirubin 3–6 mg/dl
Durchfall, 1000–1500 ml/Tag
Grad I plus nekrotische Keratinozyten in Epidermis und/oder Haarfollikel und ein dermales lymphozytäres Infiltrat
3
Erythematöse Makulae und Papeln (> 50 % KOF) bis generalisierte Erythrodermie
Bilirubin 6–15 mg/dl
Durchfall, > 1500 ml/Tag
Grad II plus Verschmelzung basaler Vakuolen zu Spalten und Mikrobläschen
4
Generalisierte Erythrodermie mit Blasenbildung
Bilirubin > 15 mg/dl
Schwere abdominelle Schmerzen mit oder ohne Ileus
Grad III plus große Bereiche der Abtrennung der Epidermis von der Dermis
Tab. 2
Differenzialdiagnosen akute kutane GvHD vs. TEN
Kriterium
Akute kutane GvHD
Toxisch-epidermale Nekrolyse (TEN)
Auslöser
Allogene Stammzelltransplantation, Donor-T-Zell-Reaktion
Meist Medikamente (Antibiotika, Antikonvulsiva, Allopurinol)
Zeitpunkt
2–6 Wochen nach SZT
1–3 Wochen nach Medikamenteneinnahme
Klinik
Makulopapulös → Erythrodermie, teils bullös, Schleimhauterosionen, oft Organbeteiligung
Akutes Exanthem, rasche Nekrolyse, Blasen, schwere Mukositis
Histologie
Apoptosen basaler Keratinozyten, lichenoides Infiltrat, „interface dermatitis“
Flächige epidermale Nekrose, subepidermale Blasen, keine lichenoide Infiltration
Prognose
Abhängig von Organbeteiligung, Haut allein günstig
Mortalität nach Scorten (bis 30–50 %)
Bei fehlendem Ansprechen auf systemische Steroide erfolgte eine Eskalation der immunsuppressiven Therapie mit dem JAK1/2-Inhibitor Ruxolitinib sowie, bei weiterer Progression, eine extrakorporaler Photopherese (ECP). Folglich zeigte sich schließlich eine deutliche klinische Besserung. Die Hautveränderungen regredierten vollständig, lediglich postinflammatorische Hyperpigmentierungen blieben zurück und der Patient konnte in stabilem Allgemeinzustand für die Knochenmarktransplantationsstation verlegt werden. Trotz fortgesetzter immunsuppressiver Therapie persistierten die gastrointestinalen Symptome, und es entwickelte sich zudem eine Beteiligung der Leber.
Diskussion
Die „graft-versus-host disease“ (GvHD) ist eine immunvermittelte Multiorganerkrankung, die überwiegend nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSZT) auftritt. Die Pathogenese beruht auf der Übertragung oder Differenzierung von immunologisch kompetenten Spender-T-Zellen, die Empfängergewebe als fremd erkennen und angreifen. GvHD kann auch nach Transfusion nichtbestrahlter Blutprodukte bei immunsupprimierten Patienten oder selten nach solider Organtransplantation auftreten [1‐3].
Weltweit werden jährlich über 35.000 allogene HSZT durchgeführt [4]. Das Risiko für die Entwicklung von GvHD wird maßgeblich durch die HLA-Kompatibilität zwischen Spender und Empfänger bestimmt; HLA-Mismatch erhöht die Inzidenz signifikant [1‐3]. Weitere Risikofaktoren sind höheres Alter des Empfängers und T‑Zell-reiche Transplantate [1, 5]. Unter konventioneller Immunsuppression (Calcineurininhibitor plus Methotrexat oder Mycophenolatmofetil) entwickeln etwa 40 % der HLA-identischen und 60–70 % der nicht-HLA-identen HSZT-Empfänger eine GvHD [2, 6].
Die Gabe von Cyclophosphamid nach der Transplantation (an den Tagen +3 und +4) hat sich als effektive Strategie zur Reduktion von akuter und chronischer GvHD etabliert, insbesondere durch die selektive Depletion alloreaktiver T‑Zellen und die Erhaltung regulatorischer T‑Zellen. Abatacept ist seit Kurzem in den USA von der FDA zur Prophylaxe der akuten GvHD zugelassen und erweitert die therapeutischen Optionen [6]. Diese Entwicklungen haben die Prävention und das Management der GvHD wesentlich verbessert und die Transplantationsmöglichkeiten für Patienten mit ungünstigen Spenderkonstellationen erweitert.
Pathophysiologie
Die Beschreibung der 3 Phasen der Pathogenese der akuten Graft-versus-Host-Erkrankung kann wie folgt zusammengefasst werden [3, 7, 8]:
1.
Konditionierungsbedingter Gewebeschaden durch Chemotherapie und/oder Bestrahlung führt zur Freisetzung von Entzündungsmediatoren und Aktivierung antigenpräsentierender Zellen (APCs) und verbleibender Empfänger-T-Zellen [9].
2.
Aktivierung und Expansion alloreaktiver Spender-T-Zellen durch Präsentation von Empfängerantigenen auf APCs.
3.
Effektorphase: Die aktivierten T‑Zellen und andere Effektorzellen setzen proinflammatorische Zytokine (z. B. TNF‑α, IL‑1, IL-6) frei und verursachen zytotoxische Schädigung der Zielgewebe, insbesondere von Epithelzellen.
Klinische Manifestationen
Die akute Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) manifestiert sich klinisch typischerweise innerhalb der ersten 100 Tage nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSZT), kann aber auch später auftreten. Die Haut ist das am häufigsten und frühesten betroffene Organ [1, 2].
Charakteristisch ist ein morbilliformes, makulopapulöses Exanthem, das initial bevorzugt akrale Regionen (Handrücken, Fußrücken, Handflächen, Fußsohlen, Unterarme, Ohren) und den oberen Stamm betrifft. Pruritus ist variabel ausgeprägt, und ein follikuläres Muster kann beobachtet werden. Bei bestehender Thrombozytopenie kann das Exanthem eine hämorrhagische Komponente aufweisen. In schweren Fällen kann die Hautmanifestation ein Stevens-Johnson-Syndrom/Toxische epidermale Nekrolyse(SJS/TEN)-ähnliches Bild annehmen, das mit ausgedehnter Erythrodermie, Blasenbildung, Mukositis und hoher Mortalität einhergeht [10‐12].
Die gastrointestinalen Symptome umfassen Übelkeit, profuse wässrige oder blutige Diarrhoe und krampfartige Bauchschmerzen. Die Leber ist typischerweise durch eine Cholestase mit Hyperbilirubinämie betroffen, während Transaminasen meist weniger stark erhöht sind. Die Schwere der akuten GVHD wird klinisch anhand des Ausmaßes der Organbeteiligung (Haut, GI-Trakt, Leber) und des prozentualen Anteils der betroffenen Körperoberfläche graduiert [1, 2].
Selten können auch andere Organe wie das zentrale Nervensystem, Lunge, Nieren, Knochenmark, Mundschleimhaut und Genitaltrakt betroffen sein, wobei diese Manifestationen oft schwer von anderen Komplikationen abzugrenzen sind. Die Diagnose basiert auf der klinischen Präsentation und wird durch histopathologische Befunde (z. B. apoptotische Keratinozyten in der Haut, Schädigung der kleinen Gallengänge in der Leber, Kryptenverlust im Darm) gestützt [2]. Die akute GvHD ist mit einer signifikanten Morbidität und Mortalität assoziiert und erfordert eine rasche und differenzierte Diagnostik sowie eine stadiengerechte Therapie.
Histologie
Histologisch ist die akute kutane Graft-versus-Host-Erkrankung (aGvHD) durch ausgeprägte Nekrosen von Keratinozyten, hydropische Degeneration der Basalzellschicht und ein bandförmiges lymphohistiozytäres Infiltrat in der oberen Dermis gekennzeichnet. In frühen Stadien können Hautbiopsien lediglich fokale vakuoläre Veränderungen der Basalkeratinoyzten zeigen; gelegentlich sind die histologischen Veränderungen auf Haarfollikel beschränkt. Typisch ist die sog. Satellitose, d. h. die Ansammlung von Lymphozyten um dyskeratotische Keratinozyten [13, 14].
Mit zunehmender Schwere der aGvHD kommt es zu konfluierenden Vakuolen, die zur Ausbildung von Spalten oder Mikrobläschen bis hin zur vollständigen Ablösung der Epidermis von der Dermis führen können. Die histopathologischen Veränderungen werden in 4 Schweregrade eingeteilt: Grad I (basale Vakuolisierung), Grad II (zusätzlich einzelne nekrotische Keratinozyten), Grad III (subepidermale Spaltbildung und zahlreiche nekrotische Keratinozyten) und Grad IV (vollständige Epidermisnekrose und -ablösung). Die Unterscheidung zu Arzneimittelexanthemen und viralen Exanthemen ist oft schwierig, da sich die histologischen Befunde überschneiden können. Im Vergleich zu anderen makulopapulösen Eruptionen sind bei akuter GvHD jedoch diffuse basale Vakuolisierung, Nekrosen der gesamten Epidermis und eine eher diskrete entzündliche Infiltration häufiger. Immunhistochemisch zeigen sich bei aGvHD eine Zunahme von CD4- und CD8-T-Zellen sowie CD56-positiven NK-Zellen in der oberen Dermis, während Langerhans-Zellen reduziert sind [15].
Differenzialdiagnosen
Die Unterscheidung zwischen toxischer epidermaler Nekrolyse (TEN) und schwerer akuter kutaner Graft-versus-Host-Erkrankung (aGvHD Grad IV) ist klinisch und histologisch herausfordernd (Tab. 2; [11, 16, 17]). Beide Erkrankungen können mit ausgedehnter Blasenbildung, epidermaler Nekrose und vollständiger Ablösung der Epidermis einhergehen. Typischerweise tritt die akute GvHD innerhalb der ersten 4–6 Wochen nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSCT) auf und ist häufig mit gastrointestinalen und hepatischen Symptomen assoziiert. Histologisch zeigt die akute GvHD eine ausgeprägte Interface-Dermatitis mit Keratinozytennekrose und ein überwiegend CD8⁺-dominiertes lymphozytäres Infiltrat. Ab Grad III kommt es zu subepidermalen Spaltbildungen, ab Grad IV zur vollständigen dermoepidermalen Separation [18].
Im Gegensatz dazu entwickelt sich die TEN meist innerhalb von 4–28 Tagen nach Exposition gegenüber einem auslösenden Medikament, wobei Antibiotika, Antikonvulsiva und Allopurinol zu den häufigsten Auslösern zählen. Die TEN ist durch eine rasche, schmerzhafte Ablösung der Epidermis (> 30 % Körperoberfläche), positive Nikolsky-Zeichen und ausgeprägte Schleimhauterosionen gekennzeichnet. Histologisch finden sich eine flächige epidermale Nekrose mit minimaler Entzündungsinfiltration und einer subepidermalen Blasenbildung. Die ALDEN-Skala kann als Hilfsmittel zur Identifikation des auslösenden Medikaments herangezogen werden.
Biomarker (wie Elafin, REG3α und löslicher IL-2-Rezeptor‑α [sIL-2Rα]) werden derzeit erforscht, um in schwierigen Fällen zwischen TEN und akuter kutaner GvHD zu unterscheiden. Ein erhöhtes CD8/CD4-Verhältnis (> 4) kann hinweisend für eine TEN sein [19‐21].
Neben der TEN müssen bei der akuten kutanen GVHD weitere Erkrankungen berücksichtigt werden, die ein ähnliches klinisches Bild verursachen können:
-
Morbilliformes Arzneimittelexanthem: häufigste Differenzialdiagnose; typischerweise nach Einführung eines neuen Medikaments, meist ohne Beteiligung innerer Organe.
-
Virales Exanthem: besonders bei Kindern zu bedenken; spricht für sich, wenn zusätzlich Konjunktivitis, Rhinorrhoe oder Husten auftreten.
-
Toxisches Erythem der Chemotherapie: sollte bei deutlicher akraler Beteiligung, insbesondere der Handflächen, Fußsohlen und bei Männern des Skrotums, in Betracht gezogen werden; oft mit Beugeseitenbeteiligung.
-
Engraftment-Syndrom: tritt meist zum Zeitpunkt der Neutrophilen-Engraftment auf, charakterisiert durch Fieber, Flüssigkeitsüberladung (einschließlich Lungenödem) und Hautausschlag.
Therapie
Begrenzte kutane akute GvHD ohne Beteiligung anderer Organe kann initial mit topischen Kortikosteroiden behandelt werden. Hochpotente Steroidpräparate wie Clobetasol werden bevorzugt eingesetzt, wobei die topische Therapie meist adjuvant zur systemischen GvHD-Prophylaxe erfolgt und bei ausgedehnter Hautbeteiligung nicht als Monotherapie empfohlen wird [22].
Patienten mit ausgedehnterer Hautbeteiligung oder innerer Organmanifestation benötigen eine systemische Therapie. Die Erstlinientherapie besteht aus oralem Prednison oder intravenösem Methylprednisolon in einer Dosierung von 1–2 mg/kg/Tag, zusätzlich zur bestehenden prophylaktischen GVHD-Therapie (in der Regel ein systemischer Calcineurininhibitor plus entweder Methotrexat oder Mycophenolatmofetil). Mit diesem Ansatz wird bei etwa 50–60 % der Patienten eine Krankheitskontrolle erreicht [23].
Bei steroidrefraktärer aGVHD ist Ruxolitinib, ein JAK1/2-Inhibitor, als bevorzugte Zweitlinientherapie zugelassen und zeigt in randomisierten Studien eine signifikant höhere Ansprechrate als die beste verfügbare Therapie. Weitere Optionen für refraktäre Verläufe umfassen die Kombination von Ruxolitinib mit extrakorporaler Photopherese (ECP), mesenchymale Stromazellen, Infliximab und andere immunmodulatorische Ansätze, die in aktuellen Studien evaluiert werden [24‐27].
Zukünftige Forschung
Zukünftige Forschungsrichtungen bei der akuten GvHD konzentrieren sich auf die gezielte Modulation von Immunzellpopulationen, die Identifikation neuer therapeutischer Zielstrukturen und die Entwicklung personalisierter Therapiestrategien. Die Dynamik von geweberesidenten T‑Zellen, deren Migration und deren Beitrag zur systemischen Entzündung, werden als potenzielle Biomarker und Targets für zukünftige Therapien untersucht [9, 28]. Störungen des Hautmikrobioms und deren Einfluss auf die kutane Immunantwort sind ein weiteres zentrales Forschungsfeld. Veränderungen in der bakteriellen Diversität, insbesondere eine Überrepräsentation von Staphylococcus spp., korrelieren mit dem Auftreten und der Schwere der kutanen aGvHD und könnten als prädiktive Marker dienen [29]. Die Identifikation neuer molekularer Zielstrukturen, wie BCL2 bei steroidrefraktärer aGvHD, eröffnet innovative Therapieoptionen jenseits der klassischen Immunsuppression [30]. Die Entwicklung und Validierung von Biomarkern, wie Elafin, zur Prognoseabschätzung und Therapieüberwachung ist ein weiterer wichtiger Aspekt [31].
Zusammenfassend zielen zukünftige Forschungsansätze auf ein besseres Verständnis der zellulären und molekularen Pathomechanismen, die Entwicklung gezielter Immunmodulation, die Integration von Biomarkern in die Therapieentscheidung und die Berücksichtigung des Mikrobioms zur Prävention und Behandlung der aGvHD ab.
Schlussfolgerung
Die Graft-versus-host-Erkrankung bleibt eine der größten Herausforderungen in der Transplantationsmedizin. Die Differenzierung zwischen akuter kutaner GvHD und TEN ist von hoher klinischer Relevanz, um ein gezieltes therapeutisches Vorgehen zu etablieren. Während bei TEN die sofortige Elimination des auslösenden Medikaments und supportive Maßnahmen im Vordergrund stehen, erfordert die akute GVHD eine aggressive Immunsuppression, meist mit systemischen Glukokortikoiden als Erstlinientherapie. Bei steroidrefraktärer GvHD sind JAK-Inhibitoren wie Ruxolitinib, Standard der Zweitlinientherapie. Weitere Optionen umfassen extrakorporale Photopherese und Abatacept (FDA-zugelassen zur Prophylaxe der akuten GvHD).
Fazit für die Praxis
-
Weltweit werden jährlich mehr als 35.000 allogene hämatopoetische Stammzelltransplantationen (HSCT) durchgeführt, wobei die akute Graft-versus-Host-Erkrankung (aGvHD) eine der schwerwiegendsten Komplikationen darstellt.
-
Schwere kutane Verlaufsformen der aGvHD, insbesondere mit bullösen und TEN-ähnlichen Hautveränderungen, sind selten, gehen jedoch mit einer hohen Mortalität und systemischen Komplikationen einher.
-
Die klinische und histologische Unterscheidung zwischen immunvermittelter aGvHD und medikamentös induzierter TEN ist essenziell. Transplantierte Patienten erhalten häufig zahlreiche Medikamente, was die Differenzialdiagnose zusätzlich erschwert.
-
Die Standardtherapie der akuten GvHD besteht in der Gabe von hoch dosierten systemischen Kortikosteroiden (z. B. Prednison 1–2 mg/kg/Tag). Bei steroidrefraktären Verläufen stehen neue Therapieoptionen wie der JAK-Inhibitor Ruxolitinib zur Verfügung.
-
Eine frühzeitige interdisziplinäre Zusammenarbeit (Dermatologie, Hämatologie/Onkologie, Infektiologie, ggf. Intensivmedizin) ist entscheidend für die rasche Diagnosestellung, die Einleitung einer adäquaten Therapie und die Verbesserung der Prognose bei schweren kutanen Verlaufsformen.
