Wenn die Haut zuerst warnt: TEN-like Präsentation einer akuten kutanen GvHD

Fallbericht

Ein 61-jähriger männlicher Patient mit der bekannten Diagnose eines myelodysplastischen Syndroms (MDS-IB2) wurde einer allogenen Stammzelltransplantation (SZT) unterzogen. Die Konditionierung erfolgte nach dem Fludarabin/Treosulfan-Protokoll; als Spender stand ein nichtverwandter Spender mit 9/10 HLA-match („mismatched unrelated donor“, MMUD) zur Verfügung. Die initiale posttransplant Immunsuppression bestand aus Cyclophosphamid, Ciclosporin A und Mycophenolatmofetil.

Am Tag +35 nach Transplantation entwickelte der Patient ein kleinpapulöses Exanthem an Brust und oberem Rücken. Eine erste Hautbiopsie ergab lediglich unspezifische Veränderungen: eine regelrecht geschichtete Epidermis mit korbgeflechtartigem Stratum corneum, ohne Spongiose, Dyskeratosen oder entzündliche Infiltrate. Der Befund wurde daher als im Wesentlichen unauffällige Haut gewertet. Klinisch bestand jedoch weiterhin der Verdacht auf eine frühe akute kutane GvHD Grad I. Eine zweimal tägliche topische Therapie mit Metylprednisolon im Gesicht und Clobetasolpropionat am Körper wurde eingeleitet.

1 2 3 Abb. 1 Makulopapulöses, teils konfluierendes Exanthem mit erythrodermatischem Charakter, Befall von Stamm und oberen Extremitäten (KOF ca. 60 %) Bild vergrößern Abb. 2 Bullöse Hautveränderungen mit positivem Nikolski-Phänomen, initial differenzialdiagnostisch im Sinne einer TEN diskutiert Bild vergrößern Abb. 3 Erosive, hämorrhagische Läsionen an den Lippen sowie Schleimhauterosionen im Bereich der Mundschleimhaut, vereinbar mit akuter kutaner GvHD Grad III Bild vergrößern Am Tag +49 nach Transplantation zeigte sich eine rasch progrediente Verschlechterung des Hautbildes mit Entwicklung eines generalisierten, konfluierenden makulopapulösen Exanthems (ca. 60 % KOF), teils bullös mit positivem Nikolski-I- und -II-Zeichen sowie ausgeprägter Schleimhautbeteiligung in Form hämorrhagischer Lippenläsionen und genitaler Erosionen (Abb.und). Der Patient hatte 5 Tage zuvor aufgrund einer Zungengrundangina eine Therapie mit Amoxicillin/Clavulansäure begonnen. Zusätzlich klagte er über Erbrechen, Diarrhoe und Dysurie. Ein Virusexanthemblock sowie mikrobiologische Kulturen blieben unauffällig. Auch war keine Penicillinallergie bekannt.

Aufgrund der massiven kutanen Manifestation mit Blasenbildung und Schleimhauterosionen stand initial differenzialdiagnostisch eine toxisch-epidermale Nekrolyse (TEN) im Vordergrund. Hierfür sprach die zeitliche Nähe zur Einnahme von Amoxicillin/Clavulansäure sowie Trimethoprim/Sulfamethoxazol als Pneumocystis-Pneumonie-Prophylaxe. Differenzialdiagnostisch kam auch eine bullöse Form der akuten GvHD in Betracht.

Therapeutisch erhielt der Patient eine hoch dosierte intravenöse Steroidtherapie mit SoluDacortin 1000 mg/Tag über 3 Tage, gefolgt von einer stufenweisen Dosisreduktion. Aufgrund des anfänglichen TEN-Verdachts wurde zusätzlich eine dreitägige intravenöse Immunglobulintherapie durchgeführt (3 g/kg). Die potenziell auslösenden Medikamente (Trimethoprim/Sulfamethoxazol und Amoxicillin/Clavulansäure) wurden umgehend abgesetzt.

4 Abb. 4 Dermatohistologie: a Epidermis regulärer Schichtung mit zahlreichen apoptotischen Keratinozyten, die sich speziell auf das Stratum basale konzentrieren, jedoch fokal auch höhere Epidermislagen erreichen (HE Vergr. 100:1). b Vakuolisierung der dermoepidermalen Junktionszone mit Nachweis von wenigen Lymphozyten, obere Dermis mit gesamthaft wenig Entzündung. Hier finden sich Lymphozyten, Makrophagen mit Pigmenteinschlüssen. Kein Hinweis für Epidermisnekrosen (HE Vergr. 200:1) Bild vergrößern Eine erneut entnommene Hautbiopsie zeigte nun eine eindeutig pathologische Histologie mit ballonierten Keratinozyten, Dyskeratosen und epidermotropen Lymphozyten (Abb.). In der Dermis fanden sich ein ausgeprägtes Ödem, perivaskuläre lymphoplasmazytäre Infiltrate und Pigmentinkontinenz. Besonders auffällig war die Mitbeteiligung der Haarfollikel mit Dyskeratosen im Follikelepithel und einem perifollikulären, epidermotropen Infiltrat, ein für GvHD typisches Muster, das die Diagnose einer bullösen akuten GvHD stützte und eine TEN, für die eine transepidermale Nekrose ohne follikuläre Beteiligung charakterisiert ist, unwahrscheinlich machte.

1 Stadium Haut Leber Darm Histologie 1 Erythematöse Makulae und Papeln, < 25 % KOF Bilirubin 2–< 3 mg/dl Durchfall, 500–1000 ml/Tag, oder persistierende Übelkeit Fokale vakuoläre Veränderung der basalen Keratinozyten 2 Erythematöse Makulae und Papeln, 25–50 % KOF Bilirubin 3–6 mg/dl Durchfall, 1000–1500 ml/Tag Grad I plus nekrotische Keratinozyten in Epidermis und/oder Haarfollikel und ein dermales lymphozytäres Infiltrat 3 Erythematöse Makulae und Papeln (> 50 % KOF) bis generalisierte Erythrodermie Bilirubin 6–15 mg/dl Durchfall, > 1500 ml/Tag Grad II plus Verschmelzung basaler Vakuolen zu Spalten und Mikrobläschen 4 Generalisierte Erythrodermie mit Blasenbildung Bilirubin > 15 mg/dl Schwere abdominelle Schmerzen mit oder ohne Ileus Grad III plus große Bereiche der Abtrennung der Epidermis von der Dermis Kriterium Akute kutane GvHD Toxisch-epidermale Nekrolyse (TEN) Auslöser Allogene Stammzelltransplantation, Donor-T-Zell-Reaktion Meist Medikamente (Antibiotika, Antikonvulsiva, Allopurinol) Zeitpunkt 2–6 Wochen nach SZT 1–3 Wochen nach Medikamenteneinnahme Klinik Makulopapulös → Erythrodermie, teils bullös, Schleimhauterosionen, oft Organbeteiligung Akutes Exanthem, rasche Nekrolyse, Blasen, schwere Mukositis Histologie Apoptosen basaler Keratinozyten, lichenoides Infiltrat, „interface dermatitis“ Flächige epidermale Nekrose, subepidermale Blasen, keine lichenoide Infiltration Prognose Abhängig von Organbeteiligung, Haut allein günstig Mortalität nach Scorten (bis 30–50 %) Parallel durchgeführte gastrointestinale Biopsien aus Duodenum und Kolon zeigten mukosale Ulzerationen und Kryptapoptosen, sodass zusätzlich die Diagnose einer intestinalen GvHD gestellt werden konnte. In Zusammenschau der klinischen, histologischen und bildgebenden Befunde wurde die Diagnose einer schweren akuten kutan-gastrointestinalen GvHD Grad III–IV (Haut: Grad III–IV, gastrointestinal: Grad III, Leber: Grad 0) gestellt (Tab.).

Bei fehlendem Ansprechen auf systemische Steroide erfolgte eine Eskalation der immunsuppressiven Therapie mit dem JAK1/2-Inhibitor Ruxolitinib sowie, bei weiterer Progression, eine extrakorporaler Photopherese (ECP). Folglich zeigte sich schließlich eine deutliche klinische Besserung. Die Hautveränderungen regredierten vollständig, lediglich postinflammatorische Hyperpigmentierungen blieben zurück und der Patient konnte in stabilem Allgemeinzustand für die Knochenmarktransplantationsstation verlegt werden. Trotz fortgesetzter immunsuppressiver Therapie persistierten die gastrointestinalen Symptome, und es entwickelte sich zudem eine Beteiligung der Leber.