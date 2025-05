Wenn das Schreckliche zu viel wird. Personzentrierte Psychotherapie mit traumatisierten Klient:innen

Zurück zum Zitat Rogers, C. (2016). Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen. München: Ernst Reinhardt. Orig. erschienen 1959: A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the client-centered framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: A study of a science. Vol. III: Formulations of the person and the social context (pp. 184–256). New York: Mc Graw Hill