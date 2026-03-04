Zum Inhalt

Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz

Zusammenfassung

Die Medizin steht vor einem Paradigmenwechsel: von der reaktiven Behandlung zur präventiven Optimierung. Das Konzept der Skin Longevity beschreibt, wie die Haut als sichtbares Dashboard der Gesamtgesundheit genutzt werden kann, weit über kosmetische Aspekte hinaus. Für die gynäkologische Praxis eröffnet dies eine neue Dimension: die Möglichkeit, Patientinnen nicht nur dann zu betreuen, wenn sie krank sind, sondern sie aktiv dabei zu begleiten, gesund zu bleiben. Die Zukunft der Medizin liegt nicht in den Extremen „krank“ oder „gesund“, sondern in den Grautönen dazwischen – dort, wo Prävention, Optimierung und echte Longevity stattfinden. Dieser Artikel beleuchtet, warum sich zwei Arten von Ärzten herausbilden werden – solche, die heilen, und solche, die bewahren – und wie gynäkologische Praxen präventive Sprechstunden etablieren können, die medizinisches Wissen ausserhalb klassischer Krankenkassenleistungen zugänglich machen. Die Zukunft gehört der ganzheitlichen, vorausschauenden Betreuung, und sie muss in den Händen von Ärzten bleiben.
Titel
Wem gehört die Longevity-Medizin? Den Influencern oder uns Ärzten?
Warum die Haut Ihr bestes Argument ist und wie Sie den Raum zwischen „krank“ und „gesund“ zurückerobern
Dr. med. Liv Kraemer
Publikationsdatum
03.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz
Print ISSN: 1995-6924
Elektronische ISSN: 2520-8500
DOI
https://doi.org/10.1007/s41975-026-00435-z