Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?

Abb. 1 Röntgenbild des Beckens, – aufgenommen in einer Ebene – anterior-posterior im Liegen. © Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein

Ein fünfjähriger Junge wird in der Ambulanz der Kinderklinik vorgestellt, weil er bereits seit einigen Monaten sein rechtes Bein beim Gehen ungewöhnlich bewege. Das auffällige Gangbild sei allerdings nicht ständig zu beobachten. Eine Rötung oder Schwellung im Hüftbereich wurde bislang nicht bemerkt. Die Nachfragen zu Infektion oder Trauma werden verneint. Eine Schmerzmedikation sei zu keiner Zeit appliziert worden. Die gestern ambulant durchgeführte Sonografie des rechten Femurs habe allerdings ungewöhnliche Auffälligkeiten ergeben. Daraufhin wird umgehend ein Röntgenbild des Beckens in unserer Klinik angefertigt (Abb.).