Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?

Abb. 1 Sonographie des zentralen Nervensystems, koronar. a Schallkopf mittig eingestellt, b Fokus auf die rechte Hemisphäre des Kindes

Abb. 2 Kranielle Magnetresonanztomographie (MRT) am neunten Lebenstag. Sequenzen: a FLAIR, b T1-IR, c T2-TSE

Abb. 3 Oberflächen-Elektroenzephalogramm kurz nach stationärer Aufnahme

×

×

×

Am Vortag fiel erstmals auf, dass das sechs Tage alte Neugeborene wiederholt für einige Sekunden mit dem linken Arm zuckte. Am folgenden Tag drehte es im wachen Zustand mehrmals für etwa zwei Minuten den Kopf und die Augen nach links. Laut Eltern waren Schwangerschaft und Geburt unauffällig. Abb.undzeigen die Hirnsonographie, die kranielle Magnetresonanztomographie (MRT, am neunten Lebenstag) und das Elektroenzephalogramm (EEG).