Welche Faktoren beeinflussen das Alter der natürlichen Menopause?

1 ‐ 3 ]. Sowohl das Einsetzen der natürlichen Menopause als auch der vorzeitige Wechsel, auch vorzeitige Ovarialinsuffizienz (POI) genannt, sind Zustände, welche nicht nur die reproduktive Gesundheit, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden und die allgemeine Gesundheit der Frau beeinflussen. Dieser Artikel soll jedoch weder auf diagnostische Möglichkeiten zur (Früh‑)Erkennung noch auf therapeutische Möglichkeiten bei Wechselbeschwerden fokussieren, sondern einzig und allein auf verschiedene Faktoren, welche mit dem Menopausenalter assoziiert sind [].

Das durchschnittliche Alter bei Eintritt in die Postmenopause liegt in Industriestaaten zwischen dem 50. und 52. Lebensjahr. Die Perimenopause beginnt schon einige Jahre früher, üblicherweise ungefähr mit 47,5 Jahren. Eine von 100 Frauen erlebt ihre Menopause bereits vor dem 40. Lebensjahr, was durch das Vorliegen eines hypergonadotropen Hypogonadismus und Infertilität gekennzeichnet ist. Die Ursachen der sogenannten vorzeitigen Ovarialinsuffizienz, welche zu einer frühen Menopause führt, sind vielfältig. In vielen Fällen kann jedoch keine eindeutige Ursache identifiziert werden und das Krankheitsbild wird dann als „idiopathische POI“ eingestuft. Trotzdem konnte in Familien- und Zwillingsstudien gezeigt werden, dass familiäre und genetische Faktoren einen wichtigen Einfluss auf das prädiktive Alter der Menopause haben.

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor ist demografischer Natur. Studien lieferten einen Hinweis, dass Frauen, welche in Entwicklungsländern leben, die Menopause um einige Jahre früher erleben als Frauen aus entwickelten Ländern. Afrikanerinnen, Amerikanerinnen und Latinofrauen erreichten den postmenopausalen Zustand um ungefähr zwei Jahre früher als weiße Frauen, während hingegen Asiatinnen bei Eintritt in die Postmenopause ein ähnliches Alter aufweisen wie Kaukasierinnen. Außerdem konnte ein Zusammenhang zwischen einem niedrigen soziökonomischen Status und einem früheren Menopausenalter demonstriert werden. Dieser wurde anhand des Bildungsstands der Frau und des Berufs des Ehemanns gemessen.

Auch das Alter bei der Menarche beeinflusst das Alter der Menopause. Frauen, die bei der Menarche 11 Jahre oder jünger waren, zeigten ein höheres Risiko für eine frühe Menopause als Frauen, welche bei Menarche zumindest 13 Jahre alt waren.

Auch die Parität spielt hier eine Rolle. Studien lieferten Hinweise, dass bei mehrgebärenden Frauen die natürliche Menopause später eintritt. Es wird vermutet, dass eine höhere Parität die Anzahl an ovulatorischen Zyklen reduziert und somit Oozyten präserviert werden könnten. Die gleiche Hypothese legt den Schluss nahe, dass die Einnahme oraler Kontrazeptiva das Einsetzen der Menopause nach hinten verschiebt.

Aktiver und passiver Nikotinkonsum stellt ebenso einen maßgeblichen Faktor für das Alter bei Eintritt in die Postmenopause dar. In zahlreichen Studien konnte der Zusammenhang zwischen Rauchen und früher Menopause gezeigt werden. Diese Assoziation könnte auf die Entwicklung eines hypoöstrogenen Zustands zurückzuführen sein. Eine größere Studie, welche in Massachusetts durchgeführt wurde, demonstrierte, dass Raucherinnen die Menopause 1,8 Jahre früher erlebten als Nichtraucherinnen.

Der Einfluss von endokrinen Disruptoren (ED) wie etwa Bisphenol A ist schon länger im Hinblick auf einen potenziell schädigenden Effekt auf die reproduktive Gesundheit, besonders auf die ovarielle Funktion, im Gespräch. Diese Chemikalien interagieren mit Hormonsignalwegen und verstärken oder blockieren die Aktionen von endogenen Hormonen wie Östrogenen, Androgenen oder Schilddrüsenhormonen. Als Ergebnis stören ED die normale Ovarfunktion und tragen zu Veränderungen der ovariellen Reserve, Oozytenqualität und Follikulogenese bei.

1 ‐ 3 ]. Des Weiteren wird auch ein Zusammenhang zwischen dem Menopausenalter und dem Body-Mass-Index (BMI) diskutiert. In einigen Studien wurde gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen niedrigem BMI und einer frühen Menopause besteht. Andere Studien bestätigten diese Hypothese allerdings nicht. Die Produktion von Östrogenen im Fettgewebe führt zu höheren zirkulierenden Östrogenlevels und in der Folge zu einer längeren reproduktiven Phase. Im Gegensatz dazu korreliert Adipositas oft mit einer inadäquaten ovariellen Funktion [].

Diese kurze Zusammenfassung kann nur einen kleinen Einblick in ein enorm spannendes Forschungsgebiet geben und ist sicher nicht vollständig. In Zukunft werden sicher noch neue Erkenntnisse und weitere Faktoren herausgefiltert werden, welche das Alter bei der natürlichen Menopause oder das Auftreten einer vorzeitigen Menopause beeinflussen.

