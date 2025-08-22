Weiterbildungsmöglichkeiten für rheumatologische Medizinische Fachangestellte und rheumatologische Pflegefachkräfte in Deutschland

Eine teambasierte Versorgung, insbesondere unter Einbindung der Rheumatologischen Fachassistenz (RFA), hat sich in Deutschland als essenziell erwiesen. Die RFA ist mit ihrem Wissen und Engagement ein wichtiger Teil eines funktionierenden Unternehmens. Sie nimmt eine entscheidende Rolle in der Patientenversorgung ein, die Patienten erfahren eine bedarfsgerechte Betreuung, die u. a. zur Gewährleistung einer stabilen Krankheitskontrolle beiträgt und mit einem besseren Krankheitsverständnis einhergeht. Rheumatologische Fachkräfte gestalten an der Basis für Therapietreue, Behandlungserfolge und verbesserte Lebensqualität der Patienten mit. Sie können zusätzliche Patienteninformationen an die Ärzt/innen weitergeben und durch die zeitliche Entlastung mit dazu beitragen, Versorgungsengpässe im ärztlichen Bereich aufzufangen. Die RFA kann selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten, hat eine höhere Arbeitszufriedenheit und bessere Verdienstmöglichkeiten. Für alle Beteiligten entsteht mehr Zufriedenheit und insbesondere die Patienten profitieren von einer guten Praxis‑/Klinikstimmung.