Wechselwirkungen in forensischen Psychotherapien

Die forensische Psychotherapie in Österreich bezieht sich im Wesentlichen auf internationale Erkenntnisse. Studien, die nationale Regelungen in der Psychotherapieausbildung bzw. -methodik und entsprechende juristische Rahmenbedingungen einbeziehen, gibt es kaum.

Betrachtet man die Wirksamkeitsnachweise forensisch-psychotherapeutischer Interventionen, bezogen auf die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Straffälligkeit, fällt auf, dass ambulante Maßnahmen häufig besser abschneiden als stationäre Interventionen []. Möglicherweise wirken sich therapeutische Interventionen in einer totalen Institution anders aus als ambulante Interventionen, in denen der Alltag der Klient:innen lebensnah in die Arbeit miteinbezogen wird []. Davon abgesehen, werden in der forensischen Psychotherapie jedenfalls zunehmend positive Tendenzen hinsichtlich der Verhinderung neuerlicher Straftaten berichtet []. Die Effektstärke der Straftäterbehandlung wird dabei von multidimensionalen Faktoren beeinflusst und eine pauschale Wirksamkeitsbewertung ist aufgrund der hohen Komplexität deshalb verkürzt. Lösel [] beschreibt beispielsweise Merkmale des Therapieprogramms, des Kontexts, des Täters und der jeweiligen Evaluationsstudie als wesentlich.

In Österreich ist die ambulante forensische Psychotherapie nicht einheitlich organisiert, sondern wird sowohl in der allgemeinen psychotherapeutischen Versorgung als auch in spezialisierten Einrichtungen durchgeführt. Außerdem findet sich inhaltlich keine Eingrenzung dieses Arbeitsfeldes und eine Normierung der Abläufe, von der Indikationsstellung bis zur Beendigung der Behandlung, fehlt.

In dieser retrospektiven Datenauswertung wurden die digitalen und analogen Akten des Vereins für Männer und Geschlechterthemen (VMG) in der Steiermark operationalisiert. Nach initialem Screening wurden schließlich 33 Fälle in die Studie einbezogen. Die gegenständliche Arbeit bezieht sich dabei auf jene Personen, denen keinerlei Einschränkungen in ihrer Schuldfähigkeit attestiert wurden.

Diskussion

Ziel dieser Studie war es, Daten des VMG wissenschaftlich auszuwerten und erste Erkenntnisse über die Persönlichkeitsmerkmale und die Therapieverläufe der Klient:innen zu erheben. Die initialen Hypothesen konnten statistisch nicht bestätigt werden. Dagegen ergaben die explorativen Analysen, dass sich die durchschnittliche Therapiedauer zwischen den Landesgerichten Graz und Leoben signifikant unterschied. In der Interpretation der Ergebnisse wird auf die niedrigen Fallzahlen und die multiplen Testverfahren hingewiesen.

In der psychotherapeutischen Behandlung psychischer Störungen sollten in der Forensik mehr Wirksamkeitsstudien vorliegen

8 ] und weniger an differenzierteren Funktionsebenen festgemacht [ 9 ]. Doch gerade jene Diskussion erscheint aufgrund der offenen Regelung der Ausbildung und Zulassung psychotherapeutischer Verfahren besonders für Österreich sehr interessant. Die aktuelle wissenschaftliche Diskussion im Bereich der forensischen Psychotherapie befasst sich insbesondere mit Fragen einer differenziellen Diagnostik und Indikationsstellung: Dabei geht es darum, welche Interventionen, für welche Subgruppe, wie wirksam sind. Diese Diskussion wird bisher vorrangig entlang von Syndromen geführt [] und weniger an differenzierteren Funktionsebenen festgemacht []. Doch gerade jene Diskussion erscheint aufgrund der offenen Regelung der Ausbildung und Zulassung psychotherapeutischer Verfahren besonders für Österreich sehr interessant.

10 ]. Es stellt sich daher die Frage, ob alle dieser Verfahren in diesem Bereich überhaupt anwendbar sind oder sinnvollerweise eher die Kompetenz der Psychotherapeut:innen in den Fokus gestellt werden muss [ 11 ]. In der Behandlung psychischer Störungen in der Allgemeinbevölkerung müssen für alle zugelassenen Verfahren Wirksamkeitsstudien vorlegen, doch in der Forensik ist dies nicht der Fall. Personen, die in der Liste für Psychotherapeut:innen eingetragen sind, können im Auftrag des Gerichts Behandlungen durchführen; sogar ohne Vorwissen in diesem Bereich zu haben []. Es stellt sich daher die Frage, ob alle dieser Verfahren in diesem Bereich überhaupt anwendbar sind oder sinnvollerweise eher die Kompetenz der Psychotherapeut:innen in den Fokus gestellt werden muss [].

1 ], dass jene Personen eine intensivere Behandlung erhalten sollen, die ein erhöhtes Risiko aufweisen. Carl [ 6 ] stellte dazu in Deutschland fest, dass Hochrisikotäter:innen sogar seltener eine Therapieauflage erhielten. In diesem Sinne könnte eine evidenzbasierte Ressourcensteuerung die im vollzugsrechtlichen Rahmen stets limitierten Ressourcen zielgerichteter einsetzen und Nebenwirkungen im Sinne der quartären Prävention verhindern. Fragen der Indikationsstellung sind im forensischen Kontext aktuell kaum geregelt. Entscheidungen, eine Weisung zur Psychotherapie zu erteilen, wurden in der gegenständlichen Stichprobe nur bei 46,2 % nachweislich mit Professionist:innen aus den Fächern Psychiatrie, Psychotherapie, Psychologie bzw. weiteren psychosozialen Berufsgruppen abgesprochen. Eine fehlende Indikationsstellung hat die Folge, dass grundlegende Prinzipien wirksamer Straftäter:innenbehandlung nicht eingehalten werden. Beispielsweise besagt das Risikoprinzip als Teil des Risk-Need-Responsivity(RNR)-Konzeptes von Andrews und Bonta [], dass jene Personen eine intensivere Behandlung erhalten sollen, die ein erhöhtes Risiko aufweisen. Carl [] stellte dazu in Deutschland fest, dass Hochrisikotäter:innen sogar seltener eine Therapieauflage erhielten. In diesem Sinne könnte eine evidenzbasierte Ressourcensteuerung die im vollzugsrechtlichen Rahmen stets limitierten Ressourcen zielgerichteter einsetzen und Nebenwirkungen im Sinne der quartären Prävention verhindern.

Die Rolle der Gerichte in der forensischen Psychotherapie wird nur selten thematisiert

12 ]. Dass sich die Therapiedauern zwischen den Landesgerichten Graz und Leoben in dieser Studie signifikant unterscheiden, wirft die Frage auf, ob möglicherweise organisatorische Entscheidungskriterien Einfluss haben, die in der psychotherapeutischen Indikationsstellung keine Rolle spielen. Dahin gehend zeigten Leibetseder et al. [ 13 ] anhand qualitativer Daten den Einfluss von persönlichen Erfahrungen von Richter:innen im Hinblick auf ihre Entscheidungen und damit weitere Forschungsansätze zu diesem Thema. Die Rolle der Gerichte in der forensischen Psychotherapie wird aus psychotherapeutischer Sicht nur selten thematisiert oder von Stakeholdern (z. B. Vertretungsnetz) nur als unspezifische Forderung genannt []. Dass sich die Therapiedauern zwischen den Landesgerichten Graz und Leoben in dieser Studie signifikant unterscheiden, wirft die Frage auf, ob möglicherweise organisatorische Entscheidungskriterien Einfluss haben, die in der psychotherapeutischen Indikationsstellung keine Rolle spielen. Dahin gehend zeigten Leibetseder et al. [] anhand qualitativer Daten den Einfluss von persönlichen Erfahrungen von Richter:innen im Hinblick auf ihre Entscheidungen und damit weitere Forschungsansätze zu diesem Thema.

14 ]. Die Tatsache, dass in der gegenständlichen Stichprobe keine Weisung, sich in eine fachärztliche Behandlung zu begeben, zu finden war, wird daher kritisch betrachtet – nicht zuletzt aufgrund des hohen Anteils (64 %) an Personen, bei denen Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung vorlagen. Das Fehlen solcher Weisungen könnte sowohl auf die unzureichende psychiatrische und psychotherapeutische Versorgungssituation hinweisen [ 15 ] als auch auf ein mangelndes Bewusstsein für forensische Risikoeinschätzungen und medizinisch-therapeutische Begrifflichkeiten zurückzuführen sein [ 16 ]. Auch die psychopharmakologische Behandlung spielt in der forensischen Nachsorge eine wesentliche Rolle []. Die Tatsache, dass in der gegenständlichen Stichprobe keine Weisung, sich in eine fachärztliche Behandlung zu begeben, zu finden war, wird daher kritisch betrachtet – nicht zuletzt aufgrund des hohen Anteils (64 %) an Personen, bei denen Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung vorlagen. Das Fehlen solcher Weisungen könnte sowohl auf die unzureichende psychiatrische und psychotherapeutische Versorgungssituation hinweisen [] als auch auf ein mangelndes Bewusstsein für forensische Risikoeinschätzungen und medizinisch-therapeutische Begrifflichkeiten zurückzuführen sein [].