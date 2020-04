Was genau bedeutet die COVID-19-Pandemie speziell für CED und Rheuma-Patienten

Patienten mit einer chronisch entzündlichen Erkrankung sind von der COVID-19 Pandemie besonders betroffen. Wie sieht nun der praktische Umgang mit diesen Patienten in der Praxis aus und welche Anpassung der medikamentösen Therapie sind in Zeiten von Corona zu empfehlen?

Am 29. April 2020 von 18:00 bis 19:30 Uhr bietet Ihnen der Livestream zum „Management von CED und Rheuma in unserer neuen Welt von Covid-19“ aktuellste und medizinisch fundierte Informationen.