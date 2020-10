In unserer älter werdenden Gesellschaft wird das Management von Patienten mit Vorhofflimmern immer wichtiger. Was gilt es bei Komorbiditäten zu beachten? Ein besonderer Fokus wird in diesem Webinar auf Diabetes, Polypharmazie und neuen Studiendaten es aus dem klinischen Alltag gelegt. Dieser DFP-Webcast beschäftigt sich mit all diesen Fragen. Experten teilen Ihre Erfahrungen und bereiten für Sie die neuesten Erkenntnisse auf.

Fortbildungsanbieter: Wilhelminenspital, 5. Medizinische Abteilung mit Endokrinologie, Rheumatologie u. Akutgeriatrie

Freuen Sie sich auf interessante Vorträge und Diskussionen

Fragebogen: PDF Download



Link zur Fortbildung auf meindfp.at folgt

Gesamt Webcast:





Vorträge der einzelnen Experten:





Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Fasching - Vorhofflimmern hat viele Gesichter – Fokus Diabetes







Univ.-Prof. Dr. Michael Wolzt - Polypharmazie: Eins und eins macht zu viele!





Univ.-Prof. PD DDr. Thomas Weiss - Der alternde Patient - neue Studiendaten aus dem klinischen Alltag