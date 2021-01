Bei Patienten mit obstruktiver Atemwegserkrankung muss zwischen einem Asthma bronchiale und einer COPD differenziert werden. In diesem DFP-Webcast, bekommen Sie einen Überblick über den Status quo der Behandlungsoptionen von drei Experten. Prim. Priv.-Doz. Dr. Bernd Lamprecht berichtet über die Inhalationstherapie bei Asthma und COPD, Prim. Ass.-Prof. Dr. Sylvia Hartl über State of the Art Therapie in der Behandlung der COPD und Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Pohl widmet sich der Frage: Die einfache Asthmatherapie: zweifach oder dreifach? Als Fortbildungsanbieter fungiert das KH Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel (KAV), Abteilung für Atmungs- und Lungenerkrankungen.

Fragebogen: PDF Download



Link zur Fortbildung auf meindfp.at folgt

Gesamt Webcast: