Ask the Experts: CLL & MCL | CLL Onkopedia Leitlinien-Update 2025

Die Diagnostik und Therapie von Leukämien und Lymphomen wandeln sich rasant. Neue Medikamente und Studien prägen auch die Leitlinien zu CLL und MCL.¹˒² In der Aufzeichnung des Webinars vom 26.11.2025 erhalten Sie ein kompaktes Update zu den aktuellen Empfehlungen – ergänzt durch praxisnahe Fallbeispiele und pointierte Expert:inneneinschätzungen. Mit Beiträgen von Prof. PD DDr. Philipp B. Staber (Universität des Saarlandes), Prof. Dr. Clemens M. Wendtner (LMU Klinikum München), PD Dr. Hanno Witte (Bundeswehrkrankenhaus Ulm), PDin DDr.in Katharina Prochazka (Medizinische Universität Graz), Prof. Dr. Martin Dreyling (LMU Klinikum München) sowie Dr. Stefan Wirths (Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Tübingen). Im Auftrag von AstraZeneca 1 Wendtner CM et al., Onkopedia-Leitlinie, Chronische Lymphatische Leukämie (CLL). Stand: September 2025. Online verfügbar unter: https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/chronische-lymphatische-leukaemie-cll/@@guideline/html/index.html (letzter Abruf: 13.10.2025) 2 Dreyling M et al., Onkopedia-Leitlinie, Mantelzell-Lymphom (MCL). Stand: Juni 2023. Online verfügbar unter: https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/mantelzell-lymphom/@@guideline/html/index.html (letzter Abruf: 13.10.2025)