DFP-Webcast: Übersicht neuromuskuläre Erkrankungen

Eine neue Gentherapie für die Behandlung der spinalen Muskelatrophie wurde kürzlich zugelassen. Die Lebensqualität der betroffenen Kinder wird dadurch deutlich erhöht, zeigen Studienergebnisse und Erfahrungen aus der Praxis. Ohne Behandlung schreitet der irreversible Verlust von Motoneuronen rasch fort. Die Einführung eines Neugeborenen-Screenings könnte eine frühzeitige Therapie ermöglichen. In diesem DFP-Webcast bekommen Sie einen Überblick über neuromuskuläre Erkrankungen, deren Differentialdiagnose und einen Einblick in die therapeutischen Optionen, vor allem auch in die bahnbrechende Gentherapie bei spinaler Muskelatrophie, die erst vor Kurzem in Europa zugelassen wurde. Folgendes Programm erwartet Sie:

Univ.-Prof. in Dr. in med.univ. Barbara Plecko (Medizinische Universität Graz) Übersicht Neuromuskuläre Erkrankungen, Leitsymptome und Differentialdiagnose, „Floppy Baby“

Pathophysiologie, Pathogenese (insbes. SMA), Sub-Typen

Therapie-Optionen, insbes. Gentherapie bei SMA

