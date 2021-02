DFP-Webcast: Multimorbidität und Polypharmazie bei älteren VHF Patienten

In unserer älter werdenden Gesellschaft wird das Management von Patienten mit Vorhofflimmern immer wichtiger. Was gilt es bei Komorbiditäten zu beachten? Ein besonderer Fokus wird in diesem DFP-Webcast auf die Pharmakologie bei älteren VHF Patienten sowie deren Komorbiditäten gelegt. Prof. Dr. Reinhold Kreutz von der Charité Berlin und Prim. Priv.-Doz. Dr. Joakim Huber vom Franziskus Spital in Wien teilen Ihre Erfahrungen und bereiten für Sie die neuesten Erkenntnisse auf. Als Fortbildungsanbieter fungiert die Klinik Ottakring, 5. Medizinische Abteilung mit Endokrinologie, Rheumatologie u. Akutgeriatrie.

Fragebogen: PDF Download



Link zur Fortbildung auf meindfp.at folgt

Gesamt Webcast: