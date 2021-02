DFP-Webcast: Der metabolische VHF Patient aus kardiologischer Sicht – Was müssen wir wissen?

In diesem DFP-Webcast bekommen Sie einen Überblick über das metabolische Syndrom mit Fokus auf Hypertonie, Diabetes und Adipositas. Zudem werden Fettstoffwechselstörungen bei gleichzeitiger Koronarsklerose und die entsprechenden therapeutischen Möglichkeiten beleuchtet. Der multimorbide Patient als Herausforderung in der täglichen Routine wird ebenfalls besprochen. Im Anschluss an die Vorträge beantworteten die Experten Univ.-Prof. Dr. Robert Zweiker, Prim. Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber und Prim. Univ.-Prof. Dr. Johann Auer Fragen im Rahmen einer Paneldiskussion.

Als Fortbildungsanbieter fungiert die Klinik Ottakring, 3. Medizinische Abteilung mit Kardiologie mit Ambulanz.

