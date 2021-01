DFP-Webcast: Covid-19 und Thrombose: Ein Leitfaden für die hausärztliche Versorgung

Auch bei COVID-19-Patienten in Heimquarantäne kann es aufgrund von Immobilisation oder dem Vorliegen von Komorbiditäten zur Entwicklung von venösen Thromboembolien kommen. Was Sie als Hausarzt im Rahmen einer adäquaten Risikostratifizierung und möglichen medikamentösen Prophylaxe wissen müssen, erfahren Sie in diesem DFP-Webcast mit Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Cihan Ay. Als Fortbildungsanbieter fungiert die Ärztekammer für Niederösterreich .

