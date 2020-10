DFP-Webcast: Endlich, endlich! CLL Therapie: Heute und morgen

Die chronische lymphatische Leukämie (CLL) ist die häufigste leukämische Erkrankung in Mitteleuropa. In unserem Webcast unter der wissenschaftliche Leitung und inhaltlichen Gestaltung von Univ.-Prof. Dr. Ulrich Jäger bekommen Sie einen Überblick über den Status quo der Therapieoptionen und einen Ausblick auf neue Substanzen in der Therapie der CLL. Was verändern neue Kombinationstherapien im klinischen Alltag? Wie werden sich die aktuellen Standards der CLL Therapie verändern?

Fortbildungsanbieter:

Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin I, Abteilung für Hämatologie und Hämostaseologie



Wissenschaftliche Leitung und inhaltliche Gestaltung:

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Jäger



Folgende Vorträge erwarten Sie:



CLL Status HEUTE

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Jäger (Wien)



CLL14 – Venetoclax-Obinutuzumab in der Erstlinienbehandlung der CLL

Dr. Othman Al-Sawaf (Köln)

CLL Ausblick MORGEN

a.o. Univ. Prof. Dr. Alexander Egle (Salzburg)



Therapie der relapsierten/refraktären CLL 2020 – was sollte ich wissen?

Priv. Doz. Dr. Daniel Heintel (Wien)



Paneldiskussion: alle o.g. Sprecher, zusätzlich OA Dr. Thomas Nösslinger (Wien) und Prim. Univ. Doz. Dr. Peter Krippl (Feldbach)

Fragebogen: PDF Download



Link zur Fortbildung auf meindfp.at folgt

Gesamt Webcast: folgt