Webcast: Stellenwert des neuen JAK-Inhibitors in der Therapie der rheumatoiden Arthritis

RINVOQ® (Upadacitinib)

Studiendaten der Phase-III-Studien zeigen, dass 15 mg Upadacitinib täglich in der Anwendung ähnlich sicher sind wie Adalimumab. Bezüglich der Effektivität zeigt sich die Kombination Upadacitinib + Methotrexat der Kombination Adalimumab + Methotrexat überlegen und kann signifikant häufiger eine niedrige Krankheitsaktivität und Remission erzielen. In den EULAR Empfehlungen zur Therapie der rheumatoiden Arthritis sind Januskinase-Inhibitoren und Biologika daher inzwischen gleichgestellt. Seit 1. August ist RINVOQ® in den hellgelben Bereich des österreichischen Erstattungskodex aufgenommen und kann sofort nach Methotrexat-Versagen zum Einsatz kommen.

Sonderdruck: PDF Download



Webcast folgt