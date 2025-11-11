Was passiert bei Fatigue und Co. aus immunologischer Sicht?

Immunologie und Fatigue sind nicht auf den ersten Blick ein Tandem in der Medizin. Ärzte und Patienten haben auch einen individuellen Blickwinkel auf das Krankheitsbild „Fatigue“ und dessen engen Verwandten, das „chronic fatigue syndrome“. Ersteres wird im Sinne von „Müdigkeit, Ermüdung, Abgespanntheit oder Erschöpfung“ gebraucht. Die Definition des Letzteren ist schon schwieriger, da die Zustandsverschlechterung des betroffenen Menschen nicht so schnell wieder endet bzw. beendet werden kann und auch durch die verschiedensten Einflüsse hervorgerufen und perpetuiert werden kann. Mitbedingt durch die COVID-19-Pandemie gab es aber sehr viele neue Erkenntnisse zur Verbindung von aktiviertem Immunsystem und chronischer Leistungsminderung. Dies wird bedingt durch ein sehr enges Geflecht zwischen Peripherie und zentralem Nervensystem, das ja letztendlich für „das Gefühl“, nicht leistungsfähig zu sein, verantwortlich ist. Die systemische Inflammation chronischer Art führt zur Dysregulation von Signalmolekülen, die dann unter Entzündungsbedingungen aktiv in das Gehirn transportiert werden. Diese immunologische Aktivität resultiert dann letztendlich in der klinisch sichtbaren chronischen Schmerz- und Müdigkeitssymptomatik. Die entzündliche Fatigue hat somit eine komplexe Genese, die zum Teil auf dem angeborenen Immunsystem, aber auch den nachfolgenden Signalmolekülen und abnormen Immunantworten baut und die ohne Medikation, vor allem ohne entzündungshemmende Medikation, oft nicht mehr normalisierbar ist. Eine Lösung wäre eine strukturierte entzündungshemmende Therapie, die auf die Milderung der Symptome von Fatigue und den verwandten Erkrankungen hinarbeitet.

Graphic abstract Bild vergrößern