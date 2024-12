Was ist neu in der systemischen Behandlung des frühen Mammakarzinoms?

Zurück zum Zitat Geyer CE, Sikov WM, Huober J et al (2022) Long-term efficacy and safety of addition of carboplatin with or without veliparib to standard neoadjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancer: 4‑year follow-up data from BrighTness, a randomized phase III trial. Ann Oncol. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.01.009CrossRefPubMed