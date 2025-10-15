Relevanz von Umweltfaktoren für Neurodegeneration Was Golfplätze mit dem Risiko für Parkinson zu tun haben 01.10.2025 Aktuell Erschienen in: Erschienen in psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 5/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Panorama Nächster Artikel Früher Risikomarker für Parkinson Metadaten Titel Relevanz von Umweltfaktoren für Neurodegeneration Was Golfplätze mit dem Risiko für Parkinson zu tun haben Publikationsdatum 01.10.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 5/2025 Print ISSN: 2197-9707 Elektronische ISSN: 2197-9715 DOI https://doi.org/10.1007/s00739-025-01116-5