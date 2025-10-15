Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
psychopraxis. neuropraxis

Relevanz von Umweltfaktoren für Neurodegeneration Was Golfplätze mit dem Risiko für Parkinson zu tun haben

  • 01.10.2025
  • Aktuell
Erschienen in:
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 5/2025
Vorheriger Artikel Panorama
Nächster Artikel Früher Risikomarker für Parkinson
Titel
Relevanz von Umweltfaktoren für Neurodegeneration
Was Golfplätze mit dem Risiko für Parkinson zu tun haben
Publikationsdatum
01.10.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 5/2025
Print ISSN: 2197-9707
Elektronische ISSN: 2197-9715
DOI
https://doi.org/10.1007/s00739-025-01116-5

Weitere Artikel der Ausgabe 5/2025

Die Frage nach dem „Common Ground“ im psychodynamisch-psychoanalytischen Cluster

  • Open Access
  • Psychiatrie

Rückfälle verhindern, Nebenwirkungen minimieren

  • Aktuell

Panorama

  • Panorama

Die integrierte Wirkung von Serotonin: Eine neurobiologische Synthese

  • Open Access
  • Psychiatrie

Die chronisch insomnische Störung – oft mehr Schlaf als man glaubt!

  • Neurologie

Neue Therapieformen für neuromuskuläre Erkrankungen

  • Neurologie