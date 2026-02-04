Was Anästhesist:innen über faire KI wissen sollten

In der Entwicklungsphase werden systematische Fehler und methodische Unterschiede in der Datenerhebung in jene Muster überführt, die das KI-Modell später als „Wahrheit“ interpretiert. So messen Pulsoxymeter bei dunkler Haut ungenauer als bei heller Haut und erzeugen so verzerrte Trainingsdaten []. Zudem basieren historische Behandlungsstrategien oft auf einer männlich zentrierten Medizin. Wurden Frauen aufgrund von in bestehenden Diagnosemustern unzureichend erfassten Symptomen später diagnostiziert, fehlt dem Algorithmus das Beispiel für eine optimale, frühzeitige Behandlung von Frauen []. Da KI aus historischen Daten lernen kann, bleibt sie für potenziell bessere Strategien blind. Standardisierte Verfahren und geschlechtersensible Protokolle sind daher wichtig, um eine verlässliche Datengrundlage zu schaffen [].