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psychopraxis. neuropraxis

Warum Seelsorge in einem modernen hoch spezialisierten Gesundheitswesen wichtig ist

  • 01.04.2026
  • Psychiatrie
Verfasst von
Maria Anna Hirsch
Helma Wachter
Johann Wachter
Seelsorge Universitätsklinikum Tulln-Klosterneuburg, Tulln an der Donau, Österreich
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis

Zusammenfassung

In einem modernen, hoch spezialisierten Gesundheitswesen gewinnt Krankenhausseelsorge zunehmend an Bedeutung. Angesichts gesellschaftlicher und demografischer Veränderungen ist die Begleitung von Patient:innen, Angehörigen und Mitarbeitenden nicht nur medizinisch und pflegerisch, sondern auch spirituell und psychosozial essenziell.
Krankenhausseelsorge fördert die Würde des Menschen, unterstützt ethische Entscheidungsfindung, stärkt die Selbstwirksamkeit und trägt zur Krankheitsverarbeitung, Sterbe- und Trauerbegleitung bei. Sie bietet einen geschützten Raum für emotionale Entlastung, Sinnsuche und innere Balance, unabhängig von religiösen Überzeugungen. Professionelle Seelsorge im Krankenhaus basiert auf Empathie, Respekt, Vertraulichkeit, psychosozialer Sensibilität und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Fallbeispiele aus dem Universitätsklinikum Tulln verdeutlichen die konkrete Umsetzung von Spiritual Care und die positive Wirkung auf Patient:innen in unterschiedlichen Kontexten.
Seelsorge ist somit ein integraler Bestandteil einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung, der spirituelle, existenzielle und psychosoziale Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt.
Titel
Warum Seelsorge in einem modernen hoch spezialisierten Gesundheitswesen wichtig ist
Verfasst von
Maria Anna Hirsch
Helma Wachter
Johann Wachter
Seelsorge Universitätsklinikum Tulln-Klosterneuburg, Tulln an der Donau, Österreich
Publikationsdatum
01.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis
Print ISSN: 2197-9707
Elektronische ISSN: 2197-9715
DOI
https://doi.org/10.1007/s00739-026-01156-5
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