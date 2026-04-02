Warum Seelsorge in einem modernen hoch spezialisierten Gesundheitswesen wichtig ist

In einem modernen, hoch spezialisierten Gesundheitswesen gewinnt Krankenhausseelsorge zunehmend an Bedeutung. Angesichts gesellschaftlicher und demografischer Veränderungen ist die Begleitung von Patient:innen, Angehörigen und Mitarbeitenden nicht nur medizinisch und pflegerisch, sondern auch spirituell und psychosozial essenziell.

Krankenhausseelsorge fördert die Würde des Menschen, unterstützt ethische Entscheidungsfindung, stärkt die Selbstwirksamkeit und trägt zur Krankheitsverarbeitung, Sterbe- und Trauerbegleitung bei. Sie bietet einen geschützten Raum für emotionale Entlastung, Sinnsuche und innere Balance, unabhängig von religiösen Überzeugungen. Professionelle Seelsorge im Krankenhaus basiert auf Empathie, Respekt, Vertraulichkeit, psychosozialer Sensibilität und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Fallbeispiele aus dem Universitätsklinikum Tulln verdeutlichen die konkrete Umsetzung von Spiritual Care und die positive Wirkung auf Patient:innen in unterschiedlichen Kontexten.

Seelsorge ist somit ein integraler Bestandteil einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung, der spirituelle, existenzielle und psychosoziale Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt.