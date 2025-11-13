Wann wird bei Gonarthrose operiert: zu früh, zu spät oder genau richtig?

Es steht der Vorwurf im Raum, dass in Deutschland zu häufig und zu schnell operiert würde. Bezüglich der Indikation scheint es gewisse Unsicherheiten oder gar verschiedene Ansichten zu geben. Die Frage bleibt zu klären, ob es ein zu früh oder ein zu spät für die Operation gibt. Die Leitlinie gibt klare Vorgaben, an denen man sich orientieren sollte. Tut man dies, sollte eigentlich keine Indikationsproblematik mehr existieren. Es ist unbestritten, dass eine frühe Operation mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer Unzufriedenheit des Patienten führt als eine zu späte Operation. Bei einer zu späten Operation sind letztendlich die Ausgangsbefunde für die Operation schlechter und die Operation anspruchsvoller, aber die Ergebnisse sind oft besser als die einer zu früh durchgeführten Operation. Es gibt eine Vielzahl an Prädiktoren, anhand derer man das postoperative Ergebnis einschätzen kann. Es ist zielführend, diese in die Entscheidung mit einzubeziehen. Die Erwartungshaltung der aktuellen Patienten ist sehr hoch. Die Ziele werden hochgesteckt. Die Kunst ist zu vermitteln, dass eine Knietotalendoprothese kein Jungbrunnen ist, sondern nur zu einer verbesserten Funktion des betroffenen Gelenks führt. Auffallend ist, dass in der gesamten OECD die höchsten Zuwachsraten bei den Patienten unter 65 Jahren zu finden sind. Auch wenn eine zeitgerechte und indikationsgerechte Operation anzustreben ist, so muss bei aller Ökonomie doch auch darauf geachtet werden, dass lange Wartezeiten vermieden werden, denn es ist anhand der Literatur klar belegt, dass eine lange Wartezeit zu deutlich stärkeren Beschwerden führt, und die Lebensqualität und die Psyche hierdurch beeinflusst werden.