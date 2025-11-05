„Zu klein“ – wann abklären, wie erklären?
- Open Access
- 31.10.2025
- Wachstum und Entwicklung
- Originalien
Zusammenfassung
Wachstum und Körpergröße bleiben ein Dauerbrenner in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Während Laborwerte bei vielen Erkrankungen wertvolle Screeningparameter darstellen, um im niedergelassenen Bereich die Entscheidung zu treffen, ob die Zuweisung in eine Spezialambulanz nötig ist, kommt bei Wachstumsstörungen diese Rolle den „Wachstumskurven“ zu. Wachstumsstörungen gehören zu den seltenen Erkrankungen, nur bei einigen Wachstumsstörungen ist eine Therapie möglich, bei allen Wachstumsstörungen jedoch eine multidisziplinäre, spezialisierte Betreuung. In diesem Artikel werden Schnittstellen im Gesundheitssystem aufgezeigt, die maßgeblich dazu beitragen, einerseits Wachstumsstörungen rasch und ressourceneffizient einer Abklärung zuzuführen und zu betreuen und andererseits auch die psychosozialen Aspekte der Normvarianten ausreichend zu berücksichtigen.
Einleitung
Wachstum und Körpergröße sind weiterhin zentrale Themen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Internationale evidenzbasierte Abklärungsalgorithmen bei Kleinwuchs [1] betonen die Wichtigkeit von Körpermessdaten: Nicht ein Screening mithilfe von Laborparametern, sondern die Beurteilung des Wachstumsverlaufs im Kontext des familiär-genetischen Hintergrundes führt zur ärztlichen Entscheidung, ob eine Abklärung hinsichtlich einer Wachstumsstörung indiziert ist.
Im Alltag bewegen jedoch oftmals elterliche Sorge oder auch psychosoziale Indikationen dazu, betreffend Abklärung vorzusprechen. Häufig besteht bei Kindern und Jugendlichen oder deren Eltern nicht Sorge um die Gesundheit, sondern der Wunsch nach Veränderung – dem steht gegenüber, dass wachstumsfördernde Therapien nur bei nachgewiesenen Wachstumsstörungen wirken und nur bei diesen verordnet werden können.
Dieser Artikel soll die Schwerpunkte des Stellenwerts der unterdurchschnittlichen Körpergröße aus sozialer und medizinischer Sicht beleuchten, Schnittstellen der Betreuung aufzeigen und schließt mit einem Vorschlag zur effizienten Betreuung, in dem das aufklärende Gespräch über unterdurchschnittliche Körpergrößen für Kinder und Eltern nicht zu kurz kommen soll.
Körpergröße als Dauerbrenner
Sowohl Kleinwuchs als auch Großwuchs (definiert durch eine Körpergröße unterhalb der 3. Perzentile/oberhalb der 97. Perzentile) bringen bei manchen Kindern psychosoziale Fragestellungen oder Probleme mit sich. Die Resilienz bezüglich im Vergleich zum Durchschnitt auffälligen Körpermerkmalen ist sehr individuell – oftmals machen auch Körpergrößen in den oberen bzw. unteren Normbereichen Sorgen – aus persönlicher Korrespondenz mit ratsuchenden Eltern kann berichtet werden, dass die Körpergröße auch bei vielen durchschnittlich großen Kindern und Jugendlichen Thema ist.
Im späteren Alter ist auch in der Partnerwahl weiterhin die Körpergröße ein nicht außer Acht gelassener Faktor [2], wenn auch gesellschaftliche Tendenzen hin zur Vielfalt (Stichwort „diversity“) gehen und damit auch der klassische Größenunterschied zwischen den Geschlechtern von rund 15 cm in Film, Medien und sozialem Umfeld kein „Attraktivitätsmerkmal vom Typ 1A“ mehr darstellt.
Eine Änderung der Wahrnehmung in unserer Gesellschaft in Richtung Diversität und die Resilienz im Zusammenhang mit über- oder durchschnittlichen Körpergrößen ist ein langwieriger und noch nicht abgeschlossener Prozess.
Da nun andererseits differenzialdiagnostisch im Zusammenhang mit dem Thema Wachstum auch immer seltene und teilweise behandlungspflichtige Wachstumsstörungen nicht übersehen werden dürfen, ist ein abgestuftes Vorgehen nötig, in welchem die individuelle Sorge ernst genommen, aber nicht gegenüber evidenzbasierten Abklärungskriterien vorgereiht und im Gesundheitssystem an die passende Stelle positioniert wird.
Warum messen, wie mit Messwerten umgehen? Die Wertigkeit der „Wachstumskurve“
Wachstumsstörungen
Geburt bis Vorschulalter.
Seltene Wachstumsstörungen manifestieren sich überwiegend im Kleinkindesalter bis frühen Schulalter durch einen Abfall der Körpergröße in der Wachstumskurve und ein kontinuierlich anwachsendes Defizit zur genetischen Ziellänge. Der isolierte Wachstumshormonmangel oder milde Formen multipler hypophysärer Hormonausfälle sind durch einen deutlichen Abfall des Längenwachstums ab dem Alter von 2–3 Jahren gekennzeichnet.
Jugendliche.
Eine häufige Erklärung für einen vorübergehenden scheinbaren Abfall vom zu erwartenden Längenwachstum stellt eine relativ spät eintretende Pubertätsentwicklung (nach dem 13.–14. Lebensjahr bei Mädchen, nach dem 15. Lebensjahr bei Burschen) dar. Diese häufige Normvariante (konstitutionelle Entwicklungsverzögerung, KEV) belastet die Betroffenen (meist Knaben) oftmals sehr und ist schwer von einer neu aufgetretenen hypophysären Insuffizienz oder einem angeborenen Gonadotropinmangel zu unterscheiden. Die KEV ist durch spätes Aufholwachstum und eine günstige Endlängenprognose ohne Hormonersatztherapie gekennzeichnet.
Abfälle der Wachstumskurve im Schulalter vor der zu erwartenden Pubertät sind entweder auf eine verspätete Diagnose bei oben angeführten angeborenen seltenen Wachstumsstörungen zurückzuführen (v. a. bei sehr großen Eltern, deren genetische Information lange Zeit zu einer Körpergröße des Kindes im Normbereich führt), oder auf eine neu aufgetretene Störung.
Aus diesem Grund ist bei zuverlässig dokumentierten Längendaten, die einen Abfall der Werte zeigen, eine pädiatrisch-endokrinologische Vorstellung nötig.
Orientierung für Eltern, Kinder, Jugendliche
Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern orientieren sich bei der Wahrnehmung der Körpergröße oft im alltäglichen Vergleichskollektiv, dem Kindergarten oder der Schule. Der/die Kleinste oder Größte zu sein ist ein sichtbares Merkmal, das oft zu unnötigen bzw. unüberlegten Kommentaren von Gleichaltrigen führt und beim betroffenen Kind/Jugendlichen nicht immer neutral ankommt und auch zu Mobbing führen bzw. als solches interpretiert werden kann.
Bei den üblichen Gruppengrößen von 20–30 Kindern bedeutet „der/die Kleinste/Größte“ zu sein weder eine statistische noch medizinisch begründete Auffälligkeit. Die Ursache hinter einer Körpergröße an der Grenze zum statistischen Normbereich liegt meist in den Genen, also den Körpergrößen in der Familie.
Im Online-Portal wachstum.at1 [3] können Familien die Wachstumsdaten ihrer Kinder eingeben und verwalten und Wachstumskurven generieren. Durch Eingabe der Elterngrößen finden sich auch Informationen über die „logische Körpergröße“ bzw. „logische Perzentilenlinie“ für das Kind bzw. den/die Jugendliche und weiters Informationen zum physiologischen Wachstum, Ernährungszustand und in welchen Fällen der Kinderfacharzt zu Rate gezogen werden soll.
Patientenströme
Im Kleinkindes- und meist auch noch im Schulalter ist der/die Facharzt/Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde der erste Ansprechpartner für besorgte Eltern. Kinderärzt:innen monitieren die Körpermessdaten im Rahmen der Eltern-Kind-Pass-Untersuchung, klären Begleiterkrankungen ab und überweisen nach Ausschluss von Begleiterkrankungen und von Normvarianten an die Pädiatrische Endokrinologie. Für diese Schnittstelle Kinderfachärzt:in/Spezialambulanz stehen evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung [1], wie sie in Österreich auch von der Arbeitsgruppe für Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie im Rahmen der Österreichischen Gesellschaft für Kinderheilkunde angepasst wurden.
Ältere Kinder und Jugendliche werden oftmals bei Fragen zu Klein- oder Großwuchs bei Ärzten für Allgemeinmedizin vorstellig, welche niederschwellig direkt an Spezialambulanzen überweisen. In dieser Altersgruppe ist die Wachstumskurve als Entscheidungsgrundlage für die Dringlichkeit der Terminvergabe von praktischer, zentraler Bedeutung [2].
Schulärzt:innen monitieren im Rahmen ihrer Tätigkeit auch das Längenwachstum und raten bei auffälligen Verläufen oder Werten außerhalb des Normbereichs zur Abklärung.
Gesundheitskompetenz und Zugang zum Gesundheitssystem
Die Unterscheidung zwischen Vielfalt und „Abnormalität“ ist ein weites Feld in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. In der Wahrnehmung der Umwelt und im Vergleich mit ihr haben sich in der Evolution Mechanismen entwickelt, die Größe als positiv und das Klein-Sein als negativ geprägt haben – ohne dass seit etlichen Jahrhunderten Beweise dafür zu finden sind, dass wichtige Fertigkeiten oder Erfolg mit der Körpergröße assoziiert wären [4]. In diesem Sinne sind Familie und Berufsgruppen, die Kinder und Jugendliche beim Erwachsenwerden betreuen, gefordert, neutral und klug zwischen Sorge und Wunsch, Kommentar und absichtlicher Kränkung zu unterscheiden.
Medizinische Abklärung bei Wachstumsstörungen
Wenn bewährte evidenzbasierte, auxologische, d. h. rein auf Messwerten beruhende Kriterien erfüllt sind [1], wird der Kinderfacharzt eine orientierende Laboruntersuchung anordnen, um eine Begleiterkrankung oder häufige Wachstumsstörung abzuklären – für diese Differenzialdiagnosen sind die Qualitätskriterien in den meisten externen Labors erfüllt.
Eine Zuweisung in eine Spitalsambulanz oder pädiatrisch-endokrinologische Ambulanz ist nicht nötig, wenn das Wachstum perzentilenparallel verläuft (normale Wachstumsgeschwindigkeit), der Wachstumsbereich der genetischen Information nahekommt (genetische Ziellänge) und die Laborbefunde unauffällig sind.
Bestimmungen hinsichtlich Wachstumshormonmangel (Insulin-like-growth-factor [IGF‑I], Wachstumshormon) oder genetischer Untersuchungen werden nicht für den niedergelassenen Bereich empfohlen, um eine Doppelbestimmung (2-malige Blutabnahme: Stichstress, Kosten) zu vermeiden, da hierfür spezielle methodische Anforderungen bestehen.
Einige seltene Wachstumsstörungen wie der Wachstumshormonmangel und der IGF-I-Mangel (Prävalenz 1:29.000–1:47.000) und der schwere IGF-I-Mangel (Prävalenz 1:1.000.000) können kausal, also mithilfe einer Hormonersatztherapie behandelt werden. Für weitere 5 ähnlich seltene Erkrankungen ist eine Wachstumshormontherapie in supraphysiologische Dosen zugelassen.
Die Wachstumshormontherapie bei idiopathischem Kleinwuchs ist in Europa nicht registriert und kann aus diesem Grund nicht verordnet werden.
Alles in Ordnung, was nun?
„Ihr Kind wächst normal, eine weitere Abklärung ist nicht nötig“
Diese beruhigende Aussage kann durch die/den betreuenden Kinderfachärzt:in gegenüber den Eltern ausgesprochen werden. Auch eine orientierende Aussage über den familiär-genetischen Hintergrund ist bereits durch den Kinderfacharzt möglich.
„Wir haben eine gründliche Durchuntersuchung gemacht und keinen Hinweis auf eine Wachstumsstörung gefunden. Es gibt keine Möglichkeit einer wachstumsfördernden Therapie.“
Im Rahmen der Befundbesprechung beim pädiatrischen Endokrinologen wird dennoch auf die psychosoziale Komponente von Kleinwuchs/Großwuchs eingegangen. Ratschläge für den Umgang mit Kommentaren zur Körpergröße, Grenzen der Toleranz und mögliche Gesprächspartner im Alltag können bei Bedarf auch durch psychologische Beratung ergänzt werden.
Die Unterscheidung zwischen einer Normvariante, zwischen gesunder Diversität und einem Symptom einer Wachstumsstörung bedarf auch bei Kindern und Jugendlichen altersgerechter Erklärungen und Beratungsangeboten im Bildungs- und Gesundheitssektor.
