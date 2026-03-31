Vulväre Atrophie und Lichen Sclerosus Hybridkooperative Hyaluronsäurekomplexe erweitern therapeutisches Spektrum 01.04.2026 Für Sie gelesen Erschienen in: Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Neues aus der SGEM Nächster Artikel S2k-Leitline zum Fertilitätserhalt bei Krebserkrankungen veröffentlicht Metadaten Titel Vulväre Atrophie und Lichen Sclerosus Hybridkooperative Hyaluronsäurekomplexe erweitern therapeutisches Spektrum Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1995-6924 Elektronische ISSN: 2520-8500 DOI https://doi.org/10.1007/s41975-025-00429-3