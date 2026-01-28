Zum Inhalt

rheuma plus

Vorhofflimmern bei idiopathisch immunvermittelten Myopathien

Epidemiologie, Pathophysiologie und Bedeutung für die klinische Praxis

  • 27.01.2026
  • Originalien
Verfasst von
Dr. med. Tim Wilhelmi
PD Dr. med. Philipp Klemm
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Idiopathische immunvermittelte Myopathien (IIM) sind systemische Autoimmunerkrankungen, die über die entzündlich veränderte Skelettmuskulatur hinaus zahlreiche Organsysteme betreffen können. Der Herzmuskel ist häufig subklinisch involviert, wobei Vorhofflimmern (VHF) zunehmend als relevante Manifestation erkannt wird. Neue Daten zeigen eine Prävalenz von bis zu 20 % – deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung. VHF wird vor allem bei Polymyositis und Overlap-Myositis beobachtet, scheint jedoch nicht auf bestimmte Autoantikörperprofile beschränkt. Die Pathogenese beruht auf einem Zusammenspiel aus systemischer Inflammation, immunvermittelter Myokarditis, strukturellem Remodelling sowie entzündungsbedingter Verstärkung kardiovaskulärer Risikofaktoren. Molekulare Mediatoren wie IL-1β, IFN‑γ oder das NLRP3-Inflammasom sowie Autoantikörper gegen kardiale Ionenkanäle tragen zusätzlich zur elektrischen Instabilität bei. Klinisch ist VHF bei IIM mit erhöhter Morbidität und Mortalität verknüpft, einschließlich eines bis zu fünffach gesteigerten Schlaganfallrisikos. Die häufig oligosymptomatische Präsentation erschwert die Diagnostik. Ein gestuftes Vorgehen aus Anamnese, Ruhe-EKG, Echokardiographie und biomarkerbasierter Risikoeinschätzung ist essenziell, ergänzt durch Langzeitmonitoring bei Verdacht auf paroxysmales VHF. Therapeutisch folgt die VHF-Behandlung kardiologischen Leitlinien, muss jedoch um eine konsequente Kontrolle der Myositis ergänzt werden. Eine immunsuppressive Therapie kann inflammationsgetriebenes Remodelling begrenzen. Zukünftige Forschung sollte Biomarker zur Risikostratifizierung, immunmodulatorische Zielstrukturen und optimierte Screening-Strategien untersuchen, um Rhythmusstörungen früh zu erkennen und gezielt zu verhindern.
Titel
Vorhofflimmern bei idiopathisch immunvermittelten Myopathien
Epidemiologie, Pathophysiologie und Bedeutung für die klinische Praxis
Verfasst von
Dr. med. Tim Wilhelmi
PD Dr. med. Philipp Klemm
Publikationsdatum
27.01.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
rheuma plus
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-025-00935-z
