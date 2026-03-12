SGR-Fortbildungstagung 2026 Von seltenen Allergien bis zur prognoserelevanten Organmanifestation 01.03.2026 Kongressnachlese Erschienen in: Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Mikrobiom, Ernährung und Rheuma Nächster Artikel ACR-Update 2025: Rheumatoide Arthritis Metadaten Titel SGR-Fortbildungstagung 2026 Von seltenen Allergien bis zur prognoserelevanten Organmanifestation Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 3004-9253 Elektronische ISSN: 3004-8931 DOI https://doi.org/10.1007/s44332-026-00115-x