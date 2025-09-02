Bei einer hohen Prävalenz des Typ-2-Diabetes mit ungefähr 10 % im Erwachsenenalter stellt diese Erkrankung eine Volkskrankheit dar. Durch ein in den letzten Jahren gesunkenes Diagnosealter bei gleichzeitig verlängerter Lebenserwartung steigt das Risiko für Diabeteskomplikationen. Daher ist es wichtig, neben dem Einsatz gut evaluierter Substanzklassen wie SGLT-2-Inhibitoren oder Inkretinmimetika die glykämischen Ziele nicht zu vernachlässigen. Durchschnittlich 10–12 Jahre nach Diagnose wird trotz des Einsatzes der erwähnten Pharmaka eine Insulintherapie erforderlich. Nationale und internationale Leitlinien und Empfehlungen formulieren das Prinzip der Verzögerungsinsulingabe als Einstieg in die Insulintherapie.

Seit September 2024 ist in Deutschland das wöchentlich zu verabreichende Insulin Icodec zugelassen und verordnungsfähig. Durch die besondere Pharmakodynamik wird nach ungefähr vier Wochen ein steady state erreicht, weswegen die Aufdosierung wöchentlich erfolgen soll. Bei Umstellung von anderen Verzögerungsinsulinen soll die kumulierte Wochendosis in einer Dosis appliziert werden, laut Fachinformation ist eine einmalige Aufsättigungsdosis von 50 % der kumulierten Wochendosis empfohlen.

In den Zulassungsstudien ist die Effektivität tendenziell etwas höher als gegenüber den täglich zu verabreichenden Verzögerungsinsulinen. Dabei ist das Hypoglykämierisiko im Typ-2-Diabetes-Kollektiv nicht höher.

Die wöchentliche Darreichungsform kann helfen, die „psychologische Insulinresistenz“ zu reduzieren.