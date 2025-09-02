Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel

Von den klinischen Studien in die Praxis – Erfahrungen mit dem Wocheninsulin Icodec

  • 01.09.2025
  • Originalien
Verfasst von
Dr. med. Stefan Gölz
Erschienen in
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel

Zusammenfassung

Bei einer hohen Prävalenz des Typ-2-Diabetes mit ungefähr 10 % im Erwachsenenalter stellt diese Erkrankung eine Volkskrankheit dar. Durch ein in den letzten Jahren gesunkenes Diagnosealter bei gleichzeitig verlängerter Lebenserwartung steigt das Risiko für Diabeteskomplikationen. Daher ist es wichtig, neben dem Einsatz gut evaluierter Substanzklassen wie SGLT-2-Inhibitoren oder Inkretinmimetika die glykämischen Ziele nicht zu vernachlässigen. Durchschnittlich 10–12 Jahre nach Diagnose wird trotz des Einsatzes der erwähnten Pharmaka eine Insulintherapie erforderlich. Nationale und internationale Leitlinien und Empfehlungen formulieren das Prinzip der Verzögerungsinsulingabe als Einstieg in die Insulintherapie.
Seit September 2024 ist in Deutschland das wöchentlich zu verabreichende Insulin Icodec zugelassen und verordnungsfähig. Durch die besondere Pharmakodynamik wird nach ungefähr vier Wochen ein steady state erreicht, weswegen die Aufdosierung wöchentlich erfolgen soll. Bei Umstellung von anderen Verzögerungsinsulinen soll die kumulierte Wochendosis in einer Dosis appliziert werden, laut Fachinformation ist eine einmalige Aufsättigungsdosis von 50 % der kumulierten Wochendosis empfohlen.
In den Zulassungsstudien ist die Effektivität tendenziell etwas höher als gegenüber den täglich zu verabreichenden Verzögerungsinsulinen. Dabei ist das Hypoglykämierisiko im Typ-2-Diabetes-Kollektiv nicht höher.
Die wöchentliche Darreichungsform kann helfen, die „psychologische Insulinresistenz“ zu reduzieren.
Literatur
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.
Metadaten
Titel
Von den klinischen Studien in die Praxis – Erfahrungen mit dem Wocheninsulin Icodec
Verfasst von
Dr. med. Stefan Gölz
Publikationsdatum
01.09.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel
Print ISSN: 3004-8915
Elektronische ISSN: 3004-8923
DOI
https://doi.org/10.1007/s41969-025-00275-5