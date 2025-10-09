Vom Symptom zur Diagnose: der rote Urin

Zudem steckt hinter dem Befund „roter Urin“ auch nicht immer gleich eine Hämaturie, und eine differenzierte Abklärung ist notwendig, um potenziell harmlose von möglicherweise gefährlichen Befunden zu unterscheiden. Daher ist ein gewisses Grundlagenwissen zur Thematik von enormer Bedeutung.

Diverse Gesellschaften, hierunter die amerikanische, die britische und die kanadische Gesellschaft für Urologie, sowie seit 2013 auch die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) erstellten Leitlinien zur Thematik der Hämaturie []. Die verfügbaren Leitlinien geben jedoch sehr unterschiedliche Handlungsempfehlungen mit einer grossen Varianz der diagnostischen Algorithmen, was möglicherweise zu keiner zielgerichteten Abklärung führt oder eine Überdiagnostik zu Folge haben kann.

Hämaturie ist jedoch für uns Mediziner immer auch eine „red flag“, denn bis zum Beweis des Gegenteils kann eine Hämaturie auch auf ein Malignom oder weitere relevante Pathologien des Urogenitaltrakts hinweisen. Bei PatientInnen mit Mikrohämaturie zeigt sich in etwa 12–20 % eine Pathologie im Harntrakt, wobei die Mehrheit dieser Befunde nichtmaligner Natur ist (z. B. Urolithiasis, benigne Prostatahyperplasie, glomeruläre Erkrankungen, []). So zeigte beispielsweise eine Screeningstudie, die auf gesunde Männer im Alter von über 50–60 Jahren beschränkt war, dass bei 8–9 % der Patienten mit intermittierender, asymptomatischer Hämaturie eine bösartige Erkrankung der Harnwege vorlag []. Bei Frauen lag die Rate hämaturieassoziierter Neoplasien deutlich niedriger []. Der Anteil der PatientInnen mit Mikrohämaturie, bei denen ein Malignom diagnostiziert wird, liegt laut aktueller Literatur und den Empfehlungen der American Urological Association (AUA) sowie des American College of Radiology bei 2,6–5 % []. Die häufigsten Malignome sind Blasenkarzinome, gefolgt von Nierenzellkarzinomen und seltener Tumoren des oberen Harntrakts.

Ein erheblicher Anteil der Bevölkerung weisst eine Mikrohämaturie auf, wobei diese häufig ein Zufallsbefund in der hausärztlichen Versorgung ist. Die Prävalenz der persistenten isolierten nicht sichtbaren Hämaturie reicht weltweit von 2–31,1 % []. Bei den meisten PatientInnen gibt es jedoch keinen Grund zur Sorge, da die Gründe für eine Mikrohämaturie vielseitig und meist benigner Natur sind [].

Verfärbt sich der Urin rot, so sprechen wir zunächst einmal von Hämaturie nach den altgriechischen Begriffen „häma“ (Blut) und „ouros“ (Urin). Abhängig davon, ob diese bereits mit dem blossen Auge sichtbar ist, bezeichnet man sie als Makrohämaturie oder als Mikrohämaturie, wenn diese nur unter dem Mikroskop nachweisbar ist.

Ist „roter Urin“ gleich Blut im Urin?

12 , 13 ]. Zudem kann sie durch abdominale Traumata oder starke körperliche Anstrengung hervorgerufen werden. Rot gefärbter Urin muss nicht unbedingt auf eine Blutungsquelle im Urogenitaltrakt hinweisen und damit eine nephrologische oder urologische Ursache haben. Tatsächliche Blutbeimengungen im Urin können aus benachbarten Organsystemen stammen, wie beispielsweise während der Menstruation oder nach sexueller Aktivität auftreten oder rektale Blutungen als Ursache haben. So tritt Mikrohämaturie bei PatientInnen mit akuter Appendizitis in etwa 20–30 % der Fälle auf, wobei die Häufigkeit je nach Lage des Appendix variiert und insbesondere bei parailealen und retrozäkalen Lokalisationen erhöht ist []. Zudem kann sie durch abdominale Traumata oder starke körperliche Anstrengung hervorgerufen werden.

Eine rötliche Verfärbung des Urins muss jedoch auch nicht bedeuten, dass hierfür Blut ursächlich sein muss. So ist stark konzentrierter Urin, wie man ihn häufig bei älteren, exsikkierten PatientInnen sieht, z. T. auch stark braun verfärbt, kann als Makrohämaturie fehlinterpretiert und mit einer einfachen Steigerung der Flüssigkeitszufuhr aufklaren. Des Weiteren können Lebensmittel den Urin rötlich verfärben. Allen voran das Betanin der Rote Bete. Auch Medikamente (z. B. Rifampicin [orange/rot], Chloroquin [rot/braun]) oder in der Diagnostik genutzte Kontrastmittel (selten Jod oder Additive des Gadoliniums i.v.) können zu rötlichem Urin führen.

Diese möglichen alternativen Ursachen unterstreichen, wie wichtig eine gute Anamnese als Grundlage der Abklärung ist. Als einfache und kostengünstige diagnostische Massnahme kann ein U‑Stix eingesetzt werden, um zu unterscheiden, ob es sich um Blut oder „andere Farbstoffe“ handelt. Jedoch bergen auch diese ein Risiko, falsch-positiv zu sein. Der sog. Bluttest auf Urinstreifen basiert auf einer peroxidaseähnlichen Aktivität von Hämoglobin (aus Erythrozyten) und Myoglobin (aus Muskelzellen). Diese Substanzen katalysieren eine Farbreaktion auf dem Testfeld. Der Schnelltest kann somit auch positiv sein durch eine Myoglobinurie (Muskelzerfall durch beispielsweise Rhabdomyolyse, Trauma, extreme körperliche Belastung), Hämolyse (beispielsweise hämolytische Anämie, Transfusionsreaktion), oxidierende Substanzen (beispielsweise Desinfektionsmittel) und stark konzentrierten oder deutlich alkalischen Urin. Vorsicht ist wiederum bei der Einnahme von Vitamin C (Ascorbinsäure) geboten, welche zu falsch-negativen Ergebnissen führen kann. Um diese potenziell gefährliche Fehlmessung zu verhindern, sollten Urinuntersuchungen, welche sich ausschliesslich auf Teststreifen stützen, eine Überprüfung des Vitamin-C-Gehalts im Urin beinhalten oder einen Teststreifen verwenden, der nicht durch Vitamin C beeinträchtigt wird.

Es bedarf also teilweise weiterer diagnostischer Mittel, um eine Antwort auf die Frage „Ist ‚roter Urin‘ gleich Blut im Urin?“ zu finden.