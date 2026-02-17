Vom Darmmikrobiom zur Schilddrüse: Könnten Probiotika einen günstigen Effekt haben?
- 16.02.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Intestinale Gesundheit spielt eine entscheidende Rolle für das allgemeine Wohlbefinden und ist seit Jahrhunderten bekannt. Erst mit dem breiten Einsatz molekularbiologischer Techniken konnten die genaue Zusammensetzung und das Zusammenspiel der Mikroorganismengemeinschaften im Darm (Mikrobiota) bei gesunden und kranken Personen detaillierter untersucht werden. Viele Studien berichten über krankheitsassoziierte Veränderungen des Mikrobioms (Dysbiose) und untersuchen Ansätze, um ein gestörtes Mikrobiom zu normalisieren. Diese Übersicht stellt analytische Methoden zur Erfassung der Zusammensetzung und Funktion eines gesunden Darmmikrobioms vor, insbesondere im Kontext von Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse und Schilddrüsenkarzinomen. Zudem werden die Ergebnisse von adjuvanten Behandlungen dieser Erkrankungen mit Probiotika und Synbiotika zusammengefasst. Die verfügbaren Daten zeigen jedoch nur teilweise positive Effekte der eingesetzten Probiotika, sodass derzeit keine generelle Empfehlung für deren routinemäßigen Einsatz als unterstützende Therapie gegeben werden kann.
Einleitung
Als Darmmikrobiota bezeichnet man die Gesamtheit der im Darm lebenden Bakterien, Archaeen, Viren, Pilze und Protozoen. Den Hauptteil auf Masse bezogen stellen dabei die Bakterien dar. Daher werden in der Regel zur Beurteilung der Mikrobiota nur die Bakterien bestimmt. Das Mikrobiom umfasst zusätzlich deren genetisches Material und Stoffwechselprodukte. Élie Metchnikoff (1845–1916), ein russischer Zoologe und Immunologe, war der Erste, der Darmbakterien als wichtigen Faktor für Gesundheit und Altern beschrieb [1]. Er hielt die Einnahme von Joghurt, hergestellt mit Lactobacillus bulgaricus, für besonders förderlich für Gesundheit und langes Leben. Wer die erste Bezeichnung der Organismen als Mikrobiom oder Mikrobiota einführte, ist unklar. Von Joshua Lederberg wurden die Begriffe zumindest popularisiert [2].
Mikrobiome gibt es an allen Stellen des Körpers, welche mit der Umwelt Kontakt haben, also in erster Linie im Verdauungstrakt von Mund bis After, dem Respirationstrakt von Nase bis Lunge, auf der Haut und im äußeren Bereich des Urogenitaltraktes. Innere Organe verfügen demnach nicht über ein Mikrobiom [3]. Die Zusammensetzung wird durch die äußeren Einflüsse, wie pH, Sauerstoff, Feuchtigkeit, Immunsystem und Schleimschicht, beeinflusst. Die Mikrobiome an den verschiedenen Stellen des menschlichen Körpers besitzen ähnliche Enzyme bzw. produzieren ähnliche Metabolite, da sie ähnliche Funktionen wahrnehmen. Die Regulation der Mikrobiome findet über verschiedene Sekretionsprodukte, vor allem pH, Schweiß, Talg, Mukus und IgA, statt.
Methoden zur Beurteilung des Darmmikrobioms
Zur Bestimmung der bakteriellen Taxonomie und Identifizierung von Krankheitserregern verwendet man oft die Sequenzierung eines Abschnitts des 16S-rRNA-Gens mittels Amplikonsequenzierung [4]. Hiermit lässt sich eine Unterteilung von Bakterien- und Archäenstämmen (Prokaryoten) erreichen. Es ist eine eindeutige Zuordnung zu Gattungen möglich, während in wenigen Fällen die Zuordnung zu Arten nicht eindeutig zu machen ist. Seltener verwendet wird die Shotgun-Metagenomsequenzierung, welche die gesamte DNA des Mikrobioms, also aller Organismen (Prokaryoten, Eukaryoten und Viren), nachweist. Die Shotgun-Metagenomsequenzierung ermöglicht auch eine Aussage über die metabolischen Funktionen der einzelnen Arten von Mikroorganismen. Die Amplikonsequenzierung ist die kostengünstigere Methode. Sie ist zur Bestimmung von Bakterien auf Gattungsebene für klinische Vergleiche (krank/gesund) ausreichend. Damit lassen sich auch größere Probenmengen bearbeiten.
Als wichtiger Parameter zur Beschreibung des Mikrobioms wird die Diversität bestimmt. Diese setzt sich aus zwei Faktoren zusammen, der Artenvielfalt („richness“) an verschiedenen Mikrobiota und der Gleichverteilung („evenness“) der verschiedenen Arten. Man unterscheidet Alpha- und Beta-Diversität, was der Beschreibung des Mikrobioms innerhalb einer Probe bzw. in Proben verschiedener Probanden entspricht. Eine hohe Diversität wird als vorteilhaft angesehen, da sich die Mikrobiome schneller von Störungen erholen können und mehr Funktionen durchführen können (z. B. Vitaminproduktion, Abbau von Ballaststoffen, Immunregulation) [5]. Diverse Mikrobiome können auch besser vor Besiedelung mit pathogenen Arten schützen. Wichtig ist weiterhin das ausgewogene Verhältnis bestimmter Bakterienstämme. Firmicutes sind überwiegend grampositive Bakterien wie beispielsweise Laktobazillen, Clostridien und Bifidobakterien. Bacteroidetes sind gram-negativ und beinhalten beispielsweise Bacteroides, Prevotella, und E. coli. Zusammen machen diese beiden Bakterienstämme 90 % des menschlichen Darmmikrobioms aus.
Das Darmmikrobiom bildet sich bei der Geburt, stabilisiert sich etwa bis zum dritten Lebensjahr und bleibt danach relativ stabil [6]. Etwa 30–40 % der Mikrobiomzusammensetzung sind durch Veränderung der Ernährung, Lebensstil, Infektionen und chirurgische Eingriffe veränderbar [7]. In einem weiten Spektrum von Krankheiten, wie beispielsweise Allergien, neurologischen Erkrankungen, Karzinomen, Autoimmunerkrankungen, wurden Veränderungen des Mikrobioms (Dysbiose) nachgewiesen [8]. Typische Zeichen der Dysbiose im molekularbiologischen Nachweis sind: eingeschränkte Diversität und Senkung des Verhältnisses von Firmicutes zu Bacteroidetes.
Organisation des Darmmikrobioms
Der Lebensraum der Mikrobiota im Darm lässt sich in drei Zonen einteilen: den luminalen Teil, den Epithel-assoziierten Teil und den mit dem Immunsystem assoziierten Teil [9]. Der Epithel-assoziierte Teil lässt sich weiterhin in eine äußere und die innere Mukusschicht unterteilen. Der größte Anteil der Mikrobiota findet sich im luminalen Teil des Darmtraktes (Abb. 1). Die dickere äußere Mukusschicht ist ebenfalls von Mikrobiota besiedelt, wohingegen die innerste Schicht weitgehend davon frei ist [10]. Gewebe, die außerhalb des Darmepithels liegen, sind normalerweise nicht mit Bakterien besiedelt, denn sie werden von in der Lamina propria liegenden Makrophagen phagozytiert. Nur wenige Spezies der physiologischen Darmflora, beispielsweise begeißelte Alcaligenes wurden in den Peyer-Plaques des Darms nachgewiesen [11].
Die Zusammensetzung des Mikrobioms wird neben dem pH durch eine Reihe von Sekreten der Darmepithelzellen bestimmt. Antimikrobielle Peptide (AMPs) werden vor allem von Panethzellen gebildet. Zu diesen gehören die Defensine, die RegIII-Familie, die Familie der Cathelicidine, aber auch das antibakteriell wirkende Resistin-like Molecule beta (RELM β) und das antibakteriell wirkende Enzym Lysozym [12].
Aufgaben des gesunden Mikrobioms im Darm
Darmmikrobiota produzieren i) Substanzen, die Proliferation und Differenzierung von Darmepithelzellen steigern, ii) Nährstoffe zur Aufnahme in den Organismus und Stoffe, die zur Modulation des Immunsystems wichtig sind (Abb. 2). Eine besondere Bedeutung für die Schilddrüse besteht in der Steigerung der Verfügbarkeit von Iodthyroninen.
Trophische Faktoren sind besonders die kurzkettigen Fettsäuren (SCFAs). Sie werden von bestimmten Dickdarmbakterien durch anaerobe Fermentation faserreicher Nahrung produziert. Dazu gehören zum einen Säureanionen wie Acetat und Propionat (Bacteroidetes, gramnegativ) und zum anderen Butyrat (Firmicutes, grampositiv) [13]. Die Produktion von Butyrat wird als besonders wichtig für die Darmgesundheit erachtet, da es eine wichtige Energiequelle der Epithelzellen des Dickdarms darstellt. Die Metabolisierung von Butyrat verbraucht Sauerstoff und gewährleistet dadurch das anaerobe Milieu des Dickdarmes [14]. Alle SCFAs dienen als Energiequelle für Epithelzellen, steigern sowohl Mukussekretion als auch Schrankenfunktion des Epithels, wirken antiinflammatorisch und antimikrobiell und modulieren das Immunsystem. Allerdings ist die Wirkung von Butyrat in der Regel stärker und seine antiinflammatorische Wirkung ist direkt und nicht indirekt wie bei Acetat und Propionat [15].
Wichtig ist ebenfalls die Produktion von Vitaminen, insbesondere von Vitamin K und den Vitaminen B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin), B5 (Pantothensäure), B6 (Pyridoxin) und B12 (Cobalamin). Weiter Stoffe sind Biotin, Folsäure und Nikotinsäure (Niacin). Lactobacillus, Bifidobacterium und Bacillus-Arten sind die Hauptproduzenten dieser Vitamine [16].
Die in der Leber gebildeten primären Gallensäuren (Cholsäure und Chenodeoxycholsäure) schwächen die Darmbarriere, während die im Darm von Bakterien produzierten sekundären Gallensäuren wie Deoxycholsäure und Lithocholsäure antientzündliche Wirkung haben [17]. Darmmikrobiota metabolisieren Tryptophan insbesondere zu Indol-3-laktat und Indol-3-Essigäure. Diese Metaboliten aktivieren den Aryl-Hydrocarbonrezeptor (AhR), einen ligandenaktivierbaren Transkriptionsfaktor, der sich auf nahezu allen Zelltypen des Darmepithels befindet. Durch die Aktivierung dieses Rezeptors werden Proliferation und die Expression von Tight-Junction-Proteinen gesteigert und die Funktion der Darmbarriere verbessert [18].
Mikrobiota beeinflussen weiterhin die angeborene und die adaptive Immunität und tragen dadurch zur Mukosa-gebundenen Immunität bei. Die Reifung der dendritischen Zellen inklusive ihrer Fähigkeit, Antigen zu präsentieren, erfolgt unter dem Einfluss von Polysaccharid A, das hauptsächlich von Bacteroides fragilis produziert wird. SCFAs beeinflussen dendritische Zellen dahingehend, dass sie vermehrt immunmodulatorische Zytokine wie Interleukin-10 (IL-10) und TGF‑β bilden, die die Differenzierung von naiven T‑Zellen zu regulatorischen T‑Zellen (Treg) induzieren, welche für die Aufrechterhaltung der Immuntoleranz im Darm entscheidend sind [19]. Eine spezielle Gruppe von Darmbakterien, segmentierte filamentöse Bakterien, induziert die Differenzierung von Th17-Zellen, einer Untergruppe von T‑Helferzellen, die für die Abwehr von extrazellulären Bakterien und Pilzen an der Darmschleimhaut wichtig sind und proinflammatorische Zytokine wie Interleukin-17 (IL-17) produzieren. Diese Zytokine fördern die Rekrutierung und Aktivierung von neutrophilen Granulozyten und die Produktion antimikrobieller Peptide, die Pathogene bekämpfen und die Integrität der Darmbarriere stärken. Durch Hilfe von T‑Helferzellen werden B‑Zellen aktiviert. Diese differenzieren sich zu Plasmazellen, die sekretorisches IgA (sIgA) produzieren. Sezernierte IgA Moleküle besetzen die Oberfläche kommensaler Bakterien, beschränken ihr Wachstum und verhindern ihre Permeation durch die Mukosa und wirken so als erste Immunbarriere gegen Pathogene und Toxine [20]. Intraepitheliale Lymphozyten spielen eine zentrale Rolle für die Immuntoleranz gegenüber der residenten Darmbesiedelung [21]. Innate Lymphoid Cells (ILCs) sind wichtige Zellen des angeborenen Immunsystems. Sie produzieren IL-22, das in Epithelzellen (Paneth-Zellen) die Produktion des antimikrobiellen Proteins RegIII‑a steigert [22].
Darm-Schilddrüsen-Achse
Eine besondere Rolle spielt das Darmmikrobiom im Schilddrüsenmetabolismus. Diese Beziehung wird auch als „Darm-Schilddrüsen-Achse“ bezeichnet. Auswirkungen dieser Achse bestehen beispielsweise darin, dass Mikrobiota über die Produktion von SCFA, insbesondere von Butyrat, Expression und Aktivität des Natrium-Iodid-Symporters (NIS) in der Schilddrüse steigern können [23]. Durch Freisetzung von Iodothyroninen (T3 und T4) aus Sulfat- oder Glukuronid-Konjugaten im Darm werden deren verstärkte Rückresorption über den enterohepatischen Kreislauf ermöglicht und damit die T3- und T4-Spiegel stabilisiert [24]. Die Freisetzung geschieht durch entsprechende Sulfatasen und β‑Glucuronidasen. Sekundäre Gallensäuren steigern die Aktivität der Deiodinase 2 in verschiedenen Geweben, insbesondere in enteroendokrinen Zellen des Darms. Lokal wird so T4 in T3 umwandelt. Lipopolysacharide (LPS) aus der Zellwand gramnegativer Bakterien steigern in der Schilddrüse die Synthese und die Sekretion von Thyreoglobulin ins Follikellumen [25]. Des Weiteren erhöhen LPS die Aktivität von Deiodinase Typ 2 im zentralen Nervensystem [26]. Proinflammatorische Zytokine wie Tumornekrosefaktor alpha (TNF-α) können allerdings die Thyreoperoxidase (TPO), welche Jod in die Tyrosinreste von Thyreoglobulin einbaut, inhibieren [27]. Eine Dysbiose führt zu weniger SCFAs, weil sowohl die Anzahl als auch die Aktivität der SCFA-produzierenden Bakterien stark abnimmt. Dies kann sich indirekt negativ auf die Schilddrüsenhormonproduktion auswirken, vor allem durch Beeinflussung des Darmmikrobioms und der enterohepatischen Zirkulation der Schilddrüsenhormone. Ferner kann durch Dysbiose die Deiodinase 2 beeinträchtigt werden. All dies kann letztlich eine verstärkte TSH-Sekretion induzieren.
Eine wichtige Rolle spielt das Darmmikrobiom für die Aufnahme von Spurenelementen, wobei im Folgenden nur die Wirkung solcher Elemente erwähnt wird, welche für die Funktion der Schilddrüse relevant ist. Obwohl essenziell für die Synthese von Schilddrüsenhormonen, kann Iodid auf Mikrobiota negative Auswirkungen haben, indem es an Histidin- und Tyrosinreste der Bakterienwand bindet und dort Membran und Zytoplasma durch oxidativen Stress schädigt [28]. Eisen wird benötigt, weil TPO ein Häm-haltiges Enzym ist. Andererseits können hohe Eisenspiegel im Darm die normale Mikrobiotazusammensetzung stören und die Produktion von SCFA verändern [29]. Die negativen Effekte bestehen darin, dass Eisenpräparate das Wachstum von Enterobakterien und Bacteroidetes fördern und das von Bifidobakterien und Laktobazillen hemmen. Umgekehrt wurde eine negative Assoziation von Bifidobakterien und Laktobazillen mit Eisen und eine positive mit dem Gehalt an Selen und Zink ermittelt. Die Schilddrüse enthält die höchsten Selenkonzentrationen des Körpers, da eine Reihe von Selenoproteinen bei der Synthese und Metabolisierung von Schilddrüsenhormonen beteiligt ist. Glutathionperoxidase und Thioreduktase schützen die Schilddrüse während der Hormonsynthese vor im Überschuss produziertem H2O2. Auch Deiodinasen enthalten Selen in ihrem aktiven Zentrum. Unter Supplementierung mit Selen lassen sich die Antikörpertiter bei der Hashimoto-Thyreoiditis absenken, aber nicht eliminieren. Eine generelle Selensupplementierung ist aber umstritten, weil die Studienlage uneinheitlich ist. Zink hemmt die Besiedelung des Darms mit pathogenen Keimen. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle in der Regulation von Deiodinasen und der Produktion von Thyreotropin-Releasing-Hormon (TRH) und Thyroidea-stimulierendem Hormon (TSH) [30]. Zink liegt im katalytischen Zentrum der Superoxiddismutase, einem weiteren Schutzenzym gegen oxidativen Stress bei der Schilddrüsenhormonsynthese, das Superoxidanionen in weniger reaktives Wasserstoffperoxid umwandelt. Die Bedeutung von Zink liegt weiter darin, dass es ein essenzieller Bestandteil der Transkriptionsfaktoren ist, die zur Synthese von Schilddrüsenhormonen essenziell sind.
Veränderungen des Darmmikrobioms bei Schilddrüsenerkrankungen
Schilddrüsenknoten werden bei der Ultraschalluntersuchung bei etwa 50 % aller Erwachsenen festgestellt, wobei diese in 90–95 % der Fälle gutartig sind. Anamnese, Labordiagnostik, weitere Bildgebung und gegebenenfalls Feinnadelpunktion werden routinemäßig zur weiteren Abklärung herangezogen. Iodmangel führt zu Strumen und sogar zu einer Hypothyreose und in ausgeprägter, unbehandelter Form bei Kindern zum Kretinismus. Chronischer Iodmangel kann auch die Entstehung von autonomen Adenomen begünstigen.
Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse umfassen die Hashimoto-Thyreoiditis und den M. Basedow. Die häufig auftretende Hashimoto-Thyreoiditis manifestiert sich in der Regel in einer Hypothyreose, die durch die Zerstörung der Schilddrüse durch Autoantikörper gegen TPO und Thyreoglobulin (Tg) induziert wird. Kennzeichen sind erhöhtes TSH und ein erniedrigtes fT3/fT4-Verhältnis. Die seltenere Basedow-Erkrankung geht mit Zeichen der Überfunktion einher und wird durch Autoantikörper gegen den TSH-Rezeptor ausgelöst. TSH ist hier erniedrigt und das fT3/fT4-Verhältnis erhöht [31].
Schilddrüsenkarzinome sind eher selten. Ihr Ursprung liegt meist in einer Entartung der follikulären Schilddrüsenzellen. Der papilläre Typ stellt mit 70–80 % die Mehrheit der Schilddrüsentumoren, gefolgt von follikulären Tumoren mit einer Häufigkeit von 10–15 % [32]. Tumoren der parafollikulären Zellen (C-Zellen) sind rar.
Beeinflussung des Darmmikrobioms Zusatzstoffe
Die Diät hat den stärksten Einfluss auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms. Es liegt daher nahe, das Darmmikrobiom über Präparate zu beeinflussen, die das Wachstum positiv wirkender Bakterien begünstigen oder einen solchen Effekt durch orale Applikation geeigneter Bakterien zu erzielen. Dementsprechend existiert eine Vielzahl von Präparaten, die Probiotika, Präbiotika, Postbiotika, oder Synbiotika enthalten. Positive Effekte einer derartigen Behandlung mit Probiotika wurden insbesondere bei der durch Antibiotikabehandlung induzierten Clostridium difficile-assoziierten Diarrhö beobachtet [33]. Die Behandlung anderer Erkrankungen ist Gegenstand vieler klinischer Studien.
Probiotika enthalten oft Konzentrate lebender Bakterienstämme wie Milchsäurebakterien und Bifidobakterien. Präbiotika sind Bakterien-Nährstoffe, welche entweder aus kurzen (Fruktooligosaccharide) oder langen Fruktoseeinheiten, wie z. B. Inulin, bestehen. Postbiotika enthalten Bakterienmetaboliten, aber keine lebensfähigen Bakterien, und Synbiotika stellen eine Mischung aus Probiotika und Präbiotika dar. Positive Effekte von Pro- und Synbiotika konkurrieren mit pathogenen Bakterien, hemmen pathogene Bakterien durch die Produktion von SCFA und bakteriziden Substanzen, modulieren die Immunantwort, stärken die epitheliale Barrierefunktion und die Bereitstellung energiereicher Substrate [34].
Effekte von Probiotika auf Erkrankungen der Schilddrüse
Der Ernährungsindex für Darmmikrobiota (DI-GM) ist ein Maß für die Qualität einer Ernährung, die zur Bildung einer vielfältigen Darm-Mikrobiota führt. Dabei entspricht ein hoher Index für eine der Darmgesundheit förderlichen Diät. Derartige Diäten enthalten Probiotika (lebende Mikroorganismen wie in Joghurt, Kefir oder Sauerkraut), Präbiotika (unverdauliche Ballaststoffe z. B. in Zwiebeln, Lauch, Spargel, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten, die die „guten“ Bakterien ernähren) und Polyphenole (sekundäre Pflanzenstoffe in buntem Obst, Gemüse, Nüssen, Kräutern und dunkler Schokolade). In einer jüngst veröffentlichten Studie wird, wie auch in vorangegangen Studien, berichtet, dass eine Diät, welche die Diversität der Darm-Mikrobiota fördert, mit niedrigeren Schilddrüsenhormonspiegeln (fT3, fT4, tT4) einhergeht [35]. Es wird vermutet, dass Inhaltsstoffe wie Thiocyanat oder hohe Selenspiegel die Resorption und damit die Bioverfügbarkeit von Mineralien (Iodid, aber auch Zink, Kupfer und Eisen), welche für die Hormonsynthese gebraucht werden, beeinträchtigen. Daraus lässt sich schließen, dass eine derartige Diät nicht geeignet ist, eine (subklinische) Hypothyreose zu verbessern.
Es wurde postuliert, dass eine Kreuzreaktion von Antikörpern gegen Yersinia enterocolitica mit dem Thyreotropinrezeptor [36] und von Antikörpern gegen Bifidobakterien und Lactobacillus plantarum mit TPO und Tg [37] via molekularem Mimikry zu einer Verstärkung von Schilddrüsenautoimmunerkrankungen führen kann. Dies könnte ein Grund für die geringe oder fehlende Wirkung von Probiotika bei Autoimmunkrankheiten der Schilddrüse sein. Auf der anderen Seite wurden erhöhte fT3- und fT4-Spiegel und eine Senkung von TSH und Auto-Antikörpern gegenüber der Ausgangswerte nach Gabe von Probiotika und Synbiotika in einer Meta-Analyse von 9 Studien bei Patienten mit Hypo- oder Hyperthyreose und bei Schilddrüsenkarzinompatienten nachgewiesen [38]. Überraschend war, dass kürzere (< 8 Wochen) Behandlungszeiten bessere Erfolge brachten als längere. Studien, die in Asien durchgeführt wurden, berichteten eher positive Effekte als in Europa durchgeführte. Es stellt sich damit die Frage, ob diese durch geografisch-ethnische Unterschiede im Mikrobiom bedingt sein können.
Bei übermäßigem Gebrauch von Probiotika können auch störende Nebenwirkungen wie Blähungen, Flatulenz und Diarrhö auftreten. Bei exzessiver Anwendung kann eine verstärkte Besiedelung mit Laktobazillus-Arten zu übermäßiger Fermentation von Kohlenhydraten und Bildung von D‑Milchsäure führen. Diese ist schlecht abbaubar, wirkt toxisch auf Nervenzellen und kann neurologische Symptome bis hin zu Verwirrtheitszuständen verursachen [39].
Bedeutung der Gut-Thyroid-Achse und der Oral-Thyroid-Achse
Der Begriff der „gut-thyroid axis“ ist relativ gut etabliert. Eine Beeinflussung des Schilddrüsenstoffwechsels kann von Veränderungen des Darmmikrobioms ausgehen. Individuen mit Dysbiose und geringerer Mikrobiotadiversität haben höhere TSH-Spiegel als Menschen mit gesundem Darmmikrobiom. Vermutet wird, dass Metaboliten über eine Veränderung des Vagustonus die TSH-Sekretion beeinflussen können [40]. Die „gut-thyroid axis“ kann auch in umgekehrter Richtung, nämlich von der Schilddrüse aus, beeinträchtigt werden, z. B. bei Hypothyreose mit verlangsamter Darmbewegung und Obstipation. Sie begünstigt damit ihrerseits eine Dysbiose. Auch eine Hyperthyreose kann zur Dysbiose führen.
Limitationen der Mikrobiomforschung und offene Fragen
Limitationen der Mikrobiomforschung bestehen auf biologischer und analytischer Seite [43]. Auf methodischer Ebene stellen die unzureichende Standardisierung, die unvollständigen Referenzdaten und die Qualität der Proben eine Herausforderung dar. Bei der Probe ist insbesondere der generelle Unterschied zwischen zugänglicher fäkaler und gesamter Mikrobiotazusammensetzung zu nennen. Weitere biologische Limitationen sind die Komplexität der Mikrobiomzusammensetzung mit deutlichen interindividuellen Unterschiedenen, ihre Beeinflussung durch viele äußere und innere Faktoren und zeitliche Veränderungen des Mikrobioms. Schließlich ist auch die Dateninterpretation schwierig, sowohl auf Seite der Bioinformatik mit ungenügenden Daten als auch durch die Tatsache, dass damit nur Korrelationen und keine Aussagen über die Kausalität möglich sind. Die kausale Evidenz aus derzeitigen Mendel-Randomisierungsstudien wird als vielversprechend, aber mit gewissen Einschränkungen (Verzerrung durch Pleiotropie und schwacher genetischer Zusammenhang) betrachtet.
Mikrobiom-Engineering umfasst neue Techniken, das Mikrobiom durch den Einsatz von Bakteriophagen oder durch CRISPR/dCas9-Genregulation gezielt zu verändern [44]. Damit ließen sich auch „next-generation probiotics“ erzielen. Der Erfolg derartiger Ansätze ist derzeit aber noch weitgehend unerforscht.
Es gibt in der Darmmikrobiota-Schilddrüsen-Achse eine Reihe offener Fragen, beispielsweise die nach den „key bacterial players“. Es bestehen Unklarheiten bezüglich der Veränderungen des Mikrobioms im Laufe einer Schilddrüsenerkrankung. Es ist weiterhin unbekannt, welche genauen Mechanismen für die Entwicklung der Schilddrüsenerkrankungen eine Rolle spielen. Dementsprechend ist auch der Nutzen von probiotischen Interventionen, Mikrobiom-Engineering oder Stuhltransplantation weiterhin unklar und fraglich.
Fazit
Auch wenn Metaanalysen TSH-senkende und fT3- und fT4-steigernde Effekte zeigen, kann eine Langzeitbehandlung von Patienten mit Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse mit Pro- oder Synbiotika nach derzeitigem Wissensstand nicht generell empfohlen werden [38]. Die Hauptgründe hierfür sind, dass nicht alle Studien hochqualitativ sind, Effekte vor allem bei kurzzeitiger Behandlung berichtet wurden, die Folgen einer Pro- und Synbiotikagabe insgesamt noch unzureichend geklärt sind und eine mögliche Kreuzreaktion von Antikörpern gegen Mikrobiota und Schilddrüsenantigenen nicht völlig auszuschließen sind.
