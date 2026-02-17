Vom Darmmikrobiom zur Schilddrüse: Könnten Probiotika einen günstigen Effekt haben?

Eine besondere Rolle spielt das Darmmikrobiom im Schilddrüsenmetabolismus. Diese Beziehung wird auch als „Darm-Schilddrüsen-Achse“ bezeichnet. Auswirkungen dieser Achse bestehen beispielsweise darin, dass Mikrobiota über die Produktion von SCFA, insbesondere von Butyrat, Expression und Aktivität des Natrium-Iodid-Symporters (NIS) in der Schilddrüse steigern können []. Durch Freisetzung von Iodothyroninen (T3 und T4) aus Sulfat- oder Glukuronid-Konjugaten im Darm werden deren verstärkte Rückresorption über den enterohepatischen Kreislauf ermöglicht und damit die T3- und T4-Spiegel stabilisiert []. Die Freisetzung geschieht durch entsprechende Sulfatasen und β‑Glucuronidasen. Sekundäre Gallensäuren steigern die Aktivität der Deiodinase 2 in verschiedenen Geweben, insbesondere in enteroendokrinen Zellen des Darms. Lokal wird so T4 in T3 umwandelt. Lipopolysacharide (LPS) aus der Zellwand gramnegativer Bakterien steigern in der Schilddrüse die Synthese und die Sekretion von Thyreoglobulin ins Follikellumen []. Des Weiteren erhöhen LPS die Aktivität von Deiodinase Typ 2 im zentralen Nervensystem []. Proinflammatorische Zytokine wie Tumornekrosefaktor alpha (TNF-α) können allerdings die Thyreoperoxidase (TPO), welche Jod in die Tyrosinreste von Thyreoglobulin einbaut, inhibieren []. Eine Dysbiose führt zu weniger SCFAs, weil sowohl die Anzahl als auch die Aktivität der SCFA-produzierenden Bakterien stark abnimmt. Dies kann sich indirekt negativ auf die Schilddrüsenhormonproduktion auswirken, vor allem durch Beeinflussung des Darmmikrobioms und der enterohepatischen Zirkulation der Schilddrüsenhormone. Ferner kann durch Dysbiose die Deiodinase 2 beeinträchtigt werden. All dies kann letztlich eine verstärkte TSH-Sekretion induzieren.

Eine wichtige Rolle spielt das Darmmikrobiom für die Aufnahme von Spurenelementen, wobei im Folgenden nur die Wirkung solcher Elemente erwähnt wird, welche für die Funktion der Schilddrüse relevant ist. Obwohl essenziell für die Synthese von Schilddrüsenhormonen, kann Iodid auf Mikrobiota negative Auswirkungen haben, indem es an Histidin- und Tyrosinreste der Bakterienwand bindet und dort Membran und Zytoplasma durch oxidativen Stress schädigt []. Eisen wird benötigt, weil TPO ein Häm-haltiges Enzym ist. Andererseits können hohe Eisenspiegel im Darm die normale Mikrobiotazusammensetzung stören und die Produktion von SCFA verändern []. Die negativen Effekte bestehen darin, dass Eisenpräparate das Wachstum von Enterobakterien und Bacteroidetes fördern und das von Bifidobakterien und Laktobazillen hemmen. Umgekehrt wurde eine negative Assoziation von Bifidobakterien und Laktobazillen mit Eisen und eine positive mit dem Gehalt an Selen und Zink ermittelt. Die Schilddrüse enthält die höchsten Selenkonzentrationen des Körpers, da eine Reihe von Selenoproteinen bei der Synthese und Metabolisierung von Schilddrüsenhormonen beteiligt ist. Glutathionperoxidase und Thioreduktase schützen die Schilddrüse während der Hormonsynthese vor im Überschuss produziertem H. Auch Deiodinasen enthalten Selen in ihrem aktiven Zentrum. Unter Supplementierung mit Selen lassen sich die Antikörpertiter bei der Hashimoto-Thyreoiditis absenken, aber nicht eliminieren. Eine generelle Selensupplementierung ist aber umstritten, weil die Studienlage uneinheitlich ist. Zink hemmt die Besiedelung des Darms mit pathogenen Keimen. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle in der Regulation von Deiodinasen und der Produktion von Thyreotropin-Releasing-Hormon (TRH) und Thyroidea-stimulierendem Hormon (TSH) []. Zink liegt im katalytischen Zentrum der Superoxiddismutase, einem weiteren Schutzenzym gegen oxidativen Stress bei der Schilddrüsenhormonsynthese, das Superoxidanionen in weniger reaktives Wasserstoffperoxid umwandelt. Die Bedeutung von Zink liegt weiter darin, dass es ein essenzieller Bestandteil der Transkriptionsfaktoren ist, die zur Synthese von Schilddrüsenhormonen essenziell sind.