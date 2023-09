Einleitung

Kopfschmerzen sind weit verbreitet und stellen einen häufigen Grund für Arztbesuche dar. Die Einjahresprävalenz in einer bevölkerungsbasierten Stichprobe in Deutschland betrug 57,5 % bei Frauen und 44,4 % bei Männern. In der Global Burden of Disease Study 2017 gehören Kopfschmerzerkrankungen in der EU neben Schlaganfall und Demenzen zu den drei häufigsten Ursachen für Krankheitslast als „disability-adjusted life years“ (DALYs). Weltweit gesehen ist bei Frauen unter 50 Jahren Migräne sogar die häufigste Ursache. In der überwiegenden Mehrzahl (> 80 %) liegt eine primäre Kopfschmerzerkrankung vor; sekundäre Kopfschmerzen, denen eine andere Erkrankung zugrunde liegt, sind sehr viel seltener.

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über Klassifikation, Abklärung und Behandlung gegeben.