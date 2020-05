Vitamin D in der Pädiatrie

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Zusammenfassung

Vitamin D wird aus 7‑Dehydrocholesterol durch Sonneneinstrahlung auf die unbedeckte Haut gebildet, kann aber auch mit der Nahrung aufgenommen werden. In der täglichen Praxis werden unterschiedlichste (oft extrem hohe) Dosierungen von Vitamin-D-Präparaten für die Behandlung bzw. Prophylaxe von verschiedensten Erkrankungen verabreicht. In diesem Beitrag wird die aktuelle wissenschaftliche Literatur bezüglich Indikation und Dosierung von Vitamin D zusammengefasst. Dabei stellten wir fest, dass nur wenige Indikationen evidenzbasiert sind und niedrigere Dosierungen ausreichend erscheinen. Ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener, fischreicher Nahrung und regelmäßigem Aufenthalt an der frischen Luft sind die wesentlichsten Punkte für eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung unserer Kinder.