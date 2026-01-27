VEXAS-Syndrom
Klinik, Differenzialdiagnosen und aktuelle Entwicklungen
- Open Access
- 26.01.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Das VEXAS-Syndrom stellt eine neue Entität in der Rheumatologie/Hämatologie dar: eine autoinflammatorische Systemerkrankung, die nicht durch Keimbahnmutation, sondern durch eine somatische Mutation im Knochenmark verursacht wird und fast ausschließlich Männer betrifft. Aufgrund der klinischen Überlappung mit verschiedenen bekannten Erkrankungen – insbesondere mit der Relapsing Polychondritis“, aber auch mit Vaskulitiden (z. B. Panarteriitis nodosa, GPA), dermatologischen Syndromen (Sweet-Syndrom) und myelodysplastischen Neoplasien – ist eine sorgfältige differenzialdiagnostische Abgrenzung essenziell. Die Entdeckung der UBA1-Mutation als Krankheitsursache ermöglicht erstmals eine klare Abgrenzung und Diagnose dieser oft rätselhaften Fälle. Ein interdisziplinäres Management (Rheumatologie, Hämatologie, Dermatologie u. a.) ist unerlässlich, um VEXAS-Patienten optimal zu betreuen. Entscheidend ist die frühzeitige genetische Diagnostik, da nur so eine richtige Diagnose gestellt und adäquate Therapiestrategien eingeleitet werden können. Durch gezielte Immunmodulation, hier insbesondere durch die Anwendung von JAK-Inhibitoren, lassen sich manche Verläufe zumindest vorübergehend stabilisieren. Eine Heilung ist bisher nur durch die Stammzelltransplantation erreichbar. Insgesamt kann jedoch durch steigendes Bewusstsein für das VEXAS-Syndrom – eine bisher sicherlich unterdiagnostizierte Erkrankung – und durch Teilnahme an klinischen Studien die Morbidität und Mortalität dieser schweren Krankheit gesenkt werden.
Das VEXAS-Syndrom (engl. Akronym: „vacuoles, E1 enzyme, X‑linked, autoinflammatory, somatic“) wurde erstmals im Jahr 2020 beschrieben [1]. Es handelt sich um eine neu identifizierte autoinflammatorische Erkrankung, die durch somatische Mutationen im Uba1-Gen verursacht wird. Im Unterschied zu angeborenen Mutationen entstehen somatische Mutationen typischerweise erst im höheren Erwachsenenalter und sind nicht vererbbar. Da das Uba1-Gen auf dem X‑Chromosom lokalisiert ist, sind nahezu ausschließlich Männer betroffen. Klinisch äußert sich das Syndrom durch systemische Entzündungsreaktionen und hämatologische Auffälligkeiten und vereint unterschiedliche, im Erwachsenenalter auftretende entzündliche Syndrome zu einem gemeinsamen Krankheitsbild [1]. Für die Gesamtbevölkerung (ungeachtet von Alter und Geschlecht) ergibt sich eine Prävalenz in der Größenordnung von 1:13.000 bis 1:14.000. Für ältere Männer (> 50 Jahre) liegt die Prävalenz deutlich höher bei etwa 1:4000 [2].
Herausforderung Differenzialdiagnose: Die Überlappung mit der relapsierenden Polychondritis
Differenzialdiagnostisch ähnelt VEXAS dem Bild der Relapsing Polychondritis“ (RP), einer seltenen autoimmunen Systemerkrankung mit rezidivierender, entzündlicher Zerstörung von Knorpelgewebe. Die RP betrifft generell alle knorpelige Strukturen, insbesondere an Ohren, Nase und im Bereich der Trachea und Bronchien [3]. Daher umfassen die typischen klinischen Manifestationen Chondritiden der Ohren, Nase und Trachea (Entzündungen des Ohrknorpels; aurikuläre Chondritis, oft beidseitig), Nasenseptums (Sattelnase durch Nasenchondritis) und des Kehlkopf‑/Luftröhrenknorpels (laryngotracheale Chondritis). Dies führt zu Schmerzen, Rötung, Schwellung und ggf. Verformungen (z. B. „Blumenkohlohren“ bei wiederholter Ohrchondritis; siehe Abb. 1).
Augenbeteiligung.
Entzündliche Augenmanifestationen, wie Episkleritis, Skleritis oder Uveitis, können auftreten.
Hör- und Gleichgewichtsorgan.
Eine Innenohrbeteiligung mit sensorineuralem Hörverlust, Tinnitus und vestibulären Symptomen (Schwindel) ist möglich.
Arthritis.
Nichterosive, seronegative Polyarthritis der großen Gelenke wird bei RP häufig beobachtet. Die RP kann außerdem mit anderen Autoimmunerkrankungen assoziiert sein (z. B. rheumatoider Arthritis, Vaskulitiden u. a.).
Die Diagnosestellung erfolgt klinisch, wobei verschiedene Klassifikationskriterien herangezogen werden können. Die bekanntesten sind die Michet-Kriterien [5]. Für die Diagnosestellung ist gemäß diesen Kriterien entweder das Vorliegen von mindestens zwei Major-Kriterien oder eines Major- und zwei Minor-Kriterien erforderlich. Major-Kriterien entsprechen einer gesicherten Entzündung in mindestens 2 der 3 typischen Knorpelregionen (Ohr, Nase, Larynx/Trachea), während Minor-Kriterien andere charakteristische Befunde, wie okuläre Entzündung, Vestibularstörung, seronegative Arthritis oder Hörverlust, darstellen (Abb. 2).
Das Überlappen von RP-Symptomen mit VEXAS (insbesondere Ohr‑/Nasenchondritis) macht die RP zu einer wichtigen Differenzialdiagnose – tatsächlich erfüllten über die Hälfte der identifizierten VEXAS-Patienten formal die Kriterien einer RP.
VEXAS-Syndrom – klinisches Spektrum
Das VEXAS-Syndrom betrifft nahezu ausschließlich Männer mittleren bis höheren Alters (meist ab dem 5. Lebensjahrzehnt). Klinisch zeigt sich ein breites Spektrum systemischer Entzündungsmanifestationen in verschiedenen Organsystemen [1, 7]. Diese RP-ähnlichen Manifestationen sind häufig und teils namensgebend (Abb. 3):
Manifestationen im Kopf-Hals-Bereich.
Rezidivierende Chondritiden der Ohren (mit Rötung, Schwellung und Schmerz) und Nase, oft einhergehend mit okulärer Inflammation (z. B. Episkleritis) und sensorineuralem Hörverlust.
Das VEXAS-Syndrom betrifft nahezu ausschließlich Männer mittleren bis höheren Alters
Respiratorische Manifestationen.
Entzündung der Atemwege, etwa tracheobronchiale Chondritis mit Husten und Atemnot, neutrophile Infiltrate in der Lunge (alveolitische Veränderungen) und Pleuritis. Auch vaskulitische Veränderungen der Bronchialarterien wurden beschrieben.
Kardiovaskuläre Manifestationen.
Systemische Vaskulitis verschiedener Gefäßgrößen (z. B. mittelgroße Arteriitis) kann auftreten. Zudem besteht eine erhöhte Thromboseneigung – unprovozierte tiefe Venenthrombosen oder Lungenembolien treten bei bis zu ~50 % der Patienten auf. Haut: Charakteristisch sind neutrophile Dermatosen der Haut (z. B. Sweet-Syndrom-ähnliche Ausschläge), leukozytoklastische Vaskulitis, schmerzhafte Papeln und Plaques. Hautmanifestationen sind oft therapieresistent und können auf eine Beteiligung des angeborenen Immunsystems hindeuten.
Hämatologisch Manifestationen.
Nahezu alle Patienten zeigen eine makrozytäre Anämie und/oder Thrombopenie; häufig entwickelt sich ein myelodysplastisches Syndrom (MDS) oder eine klonale Plasmazelldyskrasie (z. B. MGUS oder multiples Myelom) im Verlauf. Entsprechend finden sich Dysplasien im Knochenmark.
Weitere systemische Symptome.
Eine ausgeprägte B‑Symptomatik mit Fieber, Fatigue, Gewichtsverlust, Nachtschweiß ist typisch für VEXAS. Daneben können arthritische Gelenkbeschwerden und gelegentlich gastrointestinale oder neurologische Manifestationen auftreten. Histopathologisch wegweisend sind Vakuolen in myeloischen und erythroiden Vorläuferzellen des Knochenmarks, die bei praktisch allen Patienten nachweisbar sind. Dieses auffällige Bone-marrow-Muster gab dem Syndrom das „V“ (für „vacuoles“) im Namen.
Der Name VEXAS-Syndrom wurde gewählt, um in einem einzigen Akronym die zentralen pathologischen, genetischen und klinischen Charakteristika der Erkrankung abzubilden, siehe Abb. 3.
Diagnostischer Algorithmus
Aufgrund der Überschneidung mit anderen Erkrankungen ist die Früherkennung von VEXAS herausfordernd, aber entscheidend. Grayson et al. (NIH, 2021) entwickelten einen klinischen Entscheidungsalgorithmus, der in einer RP-Patientenkohorte allein anhand von 3 Parametern alle VEXAS-Fälle korrekt identifizierte (Sensitivität 100 %, Spezifität 96 %; [8]). Dieser Algorithmus basiert auf der Kombination von männlichem Geschlecht, einer Makrozytose (mittleres Erythrozytenvolumen [MCV] > 100 fl) und einer Thrombozytopenie (Thrombozyten < 200.000/µl) [8] – Parameter, die daher für das VEXAS-Syndrom absolute Red Flags darstellen.
Prognose und Therapie
Unbehandelt verläuft das VEXAS-Syndrom in der Regel progredient und letal [1]. Die Prognose für die Patienten hängt maßgeblich vom Ausmaß der Organbeteiligung und der hämatologischen Entwicklung ab. Insbesondere eine Beteiligung des Knochenmarks (MDS-Entartung, Panzytopenien) verschlechtert die Prognose deutlich [7]. Ebenso eine hohe systemische Entzündungsaktivität – erkennbar an persistierendem Fieber, hohem CRP und Ferritin. [7].
Zusätzlich erhöhen durch VEXAS begünstigte Komplikationen, wie Thrombosen oder schwere Infektionen, die Mortalität [7]. In einer Vergleichskohorte mit RP-Patienten lag die 10-Jahres-Mortalität bei VEXAS-Patienten deutlich höher als bei idiopathischer RP (23 % vs. 4 %; [8]). Unter Therapie gelingt es inzwischen bei einige Patienten, das Fortschreiten etwas zu verlangsamen – insbesondere bei Einsatz von JAK-Inhibitoren [9] wurden längerfristige Krankheitskontrollen erzielt. Glukokortikoide stellen eine wesentliche Säule der Therapie dar und gelten als erste Akutmaßnahme [7]. Ein adäquates Therapieansprechen wird häufig nur unter hochdosierter Therapie erreicht und Reduktionsversuche sind oftmals mit einem Wiederauftreten von Schüben assoziiert.
Die Prognose hängt maßgeblich vom Ausmaß der Organbeteiligung und der hämatologischen Entwicklung ab
Insgesamt sind Glukokortikoide essenziell für die initiale Kontrolle der Inflammation, stellen jedoch keine nachhaltige Langzeittherapie dar. Neben den Glukokortikoiden stellt der Einsatz von JAK-Inhibitoren eine weitere essenzielle Säule der Therapie des VEXAS-Syndroms dar. Innerhalb dieser Substanzklasse hat sich Ruxolitinib in Studien als die wirksamste Option erwiesen und ermöglicht häufig eine signifikante Reduktion der Steroidlast [9]. Die genaue weitere Prognoseeinschätzung der Erkrankung erfordert deutlich mehr Daten; als ermutigendes Zeichen zeigte sich in einer französischen Multizenteranalyse, dass bestimmte UBA1-Mutationen (z. B. p.Met41Leu) mit milderem Verlauf und 100 %igem 5‑Jahres-Überleben einhergehen, während andere Mutationen (p.Met41Val) mit aggressiverer Erkrankung und höherer Mortalität assoziiert waren [8]. Das wachsende Verständnis der Genotyp-Phänotyp-Korrelationen eröffnet somit neue Perspektiven für präzisere Behandlungsstrategien, die Hoffnung geben, den oft schweren Verlauf des VEXAS-Syndroms künftig entscheidend positiv zu beeinflussen.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
L. Göschl gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
