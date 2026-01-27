Das VEXAS-Syndrom stellt eine neue Entität in der Rheumatologie/Hämatologie dar: eine autoinflammatorische Systemerkrankung, die nicht durch Keimbahnmutation, sondern durch eine somatische Mutation im Knochenmark verursacht wird und fast ausschließlich Männer betrifft. Aufgrund der klinischen Überlappung mit verschiedenen bekannten Erkrankungen – insbesondere mit der Relapsing Polychondritis“, aber auch mit Vaskulitiden (z. B. Panarteriitis nodosa, GPA), dermatologischen Syndromen (Sweet-Syndrom) und myelodysplastischen Neoplasien – ist eine sorgfältige differenzialdiagnostische Abgrenzung essenziell. Die Entdeckung der UBA1-Mutation als Krankheitsursache ermöglicht erstmals eine klare Abgrenzung und Diagnose dieser oft rätselhaften Fälle. Ein interdisziplinäres Management (Rheumatologie, Hämatologie, Dermatologie u. a.) ist unerlässlich, um VEXAS-Patienten optimal zu betreuen. Entscheidend ist die frühzeitige genetische Diagnostik, da nur so eine richtige Diagnose gestellt und adäquate Therapiestrategien eingeleitet werden können. Durch gezielte Immunmodulation, hier insbesondere durch die Anwendung von JAK-Inhibitoren, lassen sich manche Verläufe zumindest vorübergehend stabilisieren. Eine Heilung ist bisher nur durch die Stammzelltransplantation erreichbar. Insgesamt kann jedoch durch steigendes Bewusstsein für das VEXAS-Syndrom – eine bisher sicherlich unterdiagnostizierte Erkrankung – und durch Teilnahme an klinischen Studien die Morbidität und Mortalität dieser schweren Krankheit gesenkt werden.