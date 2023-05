Versorgungswirksamkeit von Psychotherapie aus Patient:innensicht

Eine Betroffenenperspektive

In der betreffenden Perspektive ist das Thema der Versorgungswirksamkeit unmittelbar mit der Darstellung als Laie bzw. des Nichtwissens als Selbstzuschreibung verknüpft („ Da weiß i zu wenig ja “) sowie der Zuweisung des Themas an eine Betroffenenperspektive, die im Kontext des Dachverbands der Betroffenenbewegung verortet wird.

Vor diesem Hintergrund wird in der Perspektive die Frage dramaturgisch, ironisierend eröffnet, ob es einen Bereich gebe, wo die Versorgung nicht mangelhaft sei („ gibt’s Bereiche wo sie nicht mangelhaft ist na also also es ist nix bekannt wo es hinhaut so “). Derart wird eine Problemsicht entfaltet, in der eine Situationsbeschreibung der Krankenversorgung durch bereichs- und settingbezogene Versorgungsprobleme als Deutungsschema von Versorgungswirksamkeit inadäquat ist. Die Erscheinung der Inadäquatheit der Problembeschreibung, versorgungswirksam, wird in der Perspektive aber nicht nur expressiv in der Qualität von Versorgungsangeboten („mangelhaft“) thematisiert. Auch der Ausdruck der „Versorgung“ wird in der Perspektive problematisiert, der als Kategorie mit der Pflege von Pensionierten assoziiert wird. Dagegen ist es wichtig, die Veränderbarkeit des Zustands normativ hervorzuheben („ die Leute sollen ja selbstständig werden ja und nicht versorgt werden “). Thematisiert werden insofern der richtige Umgang und das richtige Verständnis (im Unterschied zum „ Vegetieren “) von chronischen, psychischen Erkrankungen und Erkrankten.

Im Anschluss wird in der Betroffenenperspektive problematisiert, wie schwer es ist, bei Entscheidungsträger:innen Verständnis zu generieren („ Die wollen damit nix tuan haben schwierig schwierig schwierig “). Die schwierige Verständnisgenerierung wird in einem Zusammenhang mit der fehlenden Bereitschaft zur Finanzierung eines flächendeckenden Psychotherapieangebotes als Krankenbehandlung und langen Wartezeiten gesehen. Die Betroffenenvertretung ist in diesem Kontext auf einzelne informelle Bekanntschaften mit Entscheidungsträger:innen angewiesen, die vertrauensvoll und „ empfänglich für die Belange “ sind, was kleine Erfolge und Handlungsmöglichkeiten schaffen kann. „ Durch den Kontakt mit (…) [einer Politikerin] ist es gegangen aber und da war nicht viel drinnen aber man konnt ein bissl jonglieren und kleine Wege finden ja aber ohne des, ohne kennen und vertrauen, da gibt’s nix “.

Zugang zu Angeboten wird im Wesentlichen auf die eigene Krankengeschichte bezogen

Das Thema der Bereitschaft wird in der Betroffenenperspektive mit dem Thema des Lobbyierens verknüpft. Hier sind zwar die Einflussmöglichkeiten gering, aber es besteht für die Betroffenenvertretung ein legitimer Anspruch, Probleme zu äußern. Der legitime Anspruch grenzt sich etwa von demjenigen der Berufsgruppen und ihrer Interessen ab, mit denen Allianzen möglich sind („ Die Ärzte die sich dafür einsetzen die stehen ja auch oft an und san Bittsteller fürn größeres Budget, und ja und wir können halt sagn, eigentlich ist Politik für uns da, nicht wir für die, ein Arzt oder Dienstnehmer kann das nicht sagen aber wir “).