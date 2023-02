Auszug

n

Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen zählen zu den häufigsten Erkrankungen in diesem Alter. Waren die Prävalenzzahlen psychischer Störungen vor der Pandemie über 20 % [], so gibt es Hinweise, dass sie zurzeit weiter angestiegen sind []. Dies zeigt sich auch in einer sprunghaft angestiegene Inanspruchnahme von stationären Aufenthalten [] unter anderem auch deswegen, weil der Ausbau der Bettenkapazitäten erst bei durchschnittlich – mit starken regionalen Schwankungen – 77 % (= 349; 4 Betten/100.000 EW; []) des minimalen (!) Bettensolls (448) angekommen ist. Die fachärztliche Versorgung im ambulanten Setting [], im ambulatorischen [] in Österreich reicht ebenfalls nicht aus und so steigt der Druck auf die Kliniken weiter. Die stationäre Verweildauer ist zurzeit bei 26,4 Tagen (BRD 36,4 Tage; []). …