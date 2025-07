Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht und Adipositas in Österreich gemäß des „Nationalen Versorgungskonzeptes“

Längst ist bekannt, dass Adipositas eine chronische Krankheit ist, die in der frühen Kindheit ihren Ursprung hat und von der in Österreich mehrere Zehntausend Kinder und Jugendliche betroffen sind. Bis vor kurzem gab es so gut wie keine versorgungsrelevanten Strukturen in Österreich. Mit dem „ Nationalen Versorgungskonzept für Kinder- und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas“ wurde 2022 ein abgestuftes Gesamtkonzept für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht oder Adipositas in Österreich vorgestellt. Das Konzept sieht neben der bereits erfolgten Einrichtung von spezialisierten Kinderrehabilitationszentren zwei wesentliche neue Struktursäulen in ganz Österreich vor: einerseits die Schaffung niederschwelliger Lebensstilschulungsprogramme , andererseits die Einrichtung von dezidierten „ Pädiatrischen Adipositaszentren “, in denen Kinder und Jugendliche mit (höhergradiger) Adipositas und bestehenden Begleiterkrankungen behandelt werden. Wiewohl bereits sehr gute Fortschritte zu verzeichnen sind, braucht es sowohl bei der Umsetzung von Schulungsprogrammen vom Kindes- zum Jugendlichenalter als auch bei den „Pädiatrischen Adipositaszentren“ noch wesentliche Schritte auf dem Weg zur flächendeckenden Versorgung. Die Erstattung einer medikamentösen Therapie in Ergänzung zu Lebensstilschulungen im Rahmen eines klar definierten Pilotprojektes durch die Sozialversicherungen ist ein weiterer Schritt zu einer besseren Behandlung der Betroffenen.